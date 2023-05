Francesca Fagnani racconta: «Il primo bacio con Enrico Mentana in ascensore»

Francesca Fagnani è comparsa sulla copertina della rivista Vanity Fair insieme ai cani Bice e Nina, che condivide con il suo compagno Enrico Mentana. Nell’intervista rilasciata al settimanale ha raccontato qualcosa in più della sua storia con il giornalista.

Francesca Fagnani e il primo bacio con Enrico Mentana

Confessando che i due stanno insieme da 10 anni, la conduttrice di Belve ha dichiarato che è stato Mentana a baciarla per primo: «In ascensore. Salutandomi. Fu inaspettato».

I due non hanno figli insieme mentre lui è padre di Stefano, Alice, Giulio e Vittoria, nati da tre precedenti relazioni. Insieme, però, condividono l’amore per i loro cagnolini: «Nina ha 4 anni, Bice 3. Le ho volute entrambe femmine: un grande errore, perché si affezionano al maschio».

Riferendosi al compagno, ma più in generale al partner ideale, la Fagnani ha dichiarato: «Le donne di solito dicono: cerco qualcuno che mi faccia ridere. Io, invece, qualcuno che capisca le mie battute. Se non le capisci, hai ucciso l’eros. È la fine».

Nell’intervista a Vanity Fair, la conduttrice e giornalista ha anche parlato in generale dell’amore definendolo così: «L’amore è come il Giro d’Italia, si vince a tappe. Come si fa a desiderare la stessa persona negli anni, addirittura per sempre? Quando l’amore va bene cade, si trasforma. Quando va male ci si lascia subito o ci si lascia dopo».

La loro storia

46 anni lei e 68 lui, le loro vite si sono incrociate nel 2013 e da allora i due vivono la loro storia d’amore in modo privato, ad eccezione di qualche saltuaria paparazzata. Entrambi lavorano da tempo in televisione e anche per lo stesso canale, LA7, di cui Mentana è direttore (mentre lei ha rivestito il ruolo di opinionista a Non è l’arena). I due sembrano essersi conosciuti a Cortina, dove lei doveva intervistarlo per una rivista d’arte. La loro è una convivenza che dura da dieci anni, con complicità e affiatamento.