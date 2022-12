Francesca Fagnani co-conduttrice di una serata del Festival di Sanremo 2023

Francesca Fagnani sarà co-conduttrice di una delle serate del Festival di Sanremo 2023. Lo ha dichiarato lo stesso Amadeus durante la prima puntata di Viva Rai 2, il nuovo show di Fiorello, all’indomani dell’annuncio dei big in gara.

Francesca Fagnani a Sanremo 2023

Il direttore artistico ha spiegato che non è ancora stata decisa la serata in cui la presentatrice di Belve salirà sul palco (dovrebbe comunque essere mercoledì, giovedì o venerdì, perché per l’apertura e la chiusura è già stata annunciata Chiara Ferragni): «Decideremo insieme per conciliare gli impegni di Francesca». Il conduttore si è collegato direttamente con la casa della giornalista, che ha espresso le sue emozioni a caldo in merito alla sua presenza all’Ariston: «É un onore, una felicità enorme».

Quindi l’immancabile domanda a Fiorello «Che belva si sente?», a cui lo showman ha così risposto: «Mi sento un topo, un pulcino nero». Di sé, invece, Francesca ha detto: «Mi sento un Jack Russell». Durante il collegamento, il comico ha anche invitato il suo compagno Enrico Mentana a fare capolino in diretta. «É in pigiama, a righe da interista. Sta portando un suo rappresentante», ha risposto la Fagnani prendendo dalle sue mani uno dei loro due cani Cavalier King.

«Super sorpresa anche per me»

Terminato il collegamento con Viva Rai 2, la giornalista è stata contattata dall’ANSA a cui ha così risposto in merito alla co-conduzione di una delle serate del Festival: «Lo so da pochissimo, è stata una super sorpresa anche per me. Non so ancora nulla, con Amadeus parleremo a brevissimo: ho raccolto con gioia enorme questo onore grandissimo». E ancora, a LaPresse: «Sono talmente contenta, non so ancora cosa succederà. É stata una grande gioia quando mi ha chiamato Amadeus, sono felicissima di partecipare ad una trasmissione che è un rito che ci accompagna da sempre. Non mi sono mai persa una puntata».