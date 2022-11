Francesca Colacicchi morta in un incidente ad Anagni: aveva 26 anni

Francesca Colacicchi è morta in un gravissimo incidente ad Anagni questa mattina, 28 novembre. La giovane stava tornando a casa dopo una serata lungo la Casilina. La ragazza viaggiava su una Y10 e – stando a una prima ricostruzione – non avrebbe potuto evitare lo schianto contro un’Audi di fronte a lei, nei pressi dell’incrocio. La giovane è deceduta pochi minuti dopo lo schianto, tra le lamiere della sua auto. Aveva 26 anni.

Anagni, grave incidente: muore 26enne

L’impatto è stato molto violento, tanto che il personale del 118 intervenuto sul posto hanno dovuto aspettare che la ragazza fosse estratta dalle lamiere della sua auto per soccorrerla. Purtroppo, però, per lei non c’era già nulla da fare.

Secondo gli abitanti della zona, non è la prima volta che succede. Infatti, si parla di realizzare una rotatoria dal 2004, ma purtroppo al momento nulla di fatto, mentre i residenti lamentano scarsa sicurezza proprio a quell’incrocio. Ora le forze dell’ordine dovranno chiarire la dinamica dell’incidente per accertare eventuali responsabilità e capire come sia potuto accadere.

I messaggi di solidarietà per Francesca

«Immenso dolore ennesima vita spezzata dalla burocrazia!!! Sentite condoglianze e un forte abbraccio ai genitori e al fratello» si legge in un commento. «Una profonda tristezza si prova oggi camminando per le vie della nostra Anagni Una giovane vita spezzata, un dolore incancellabile Poi la vita va avanti per chi non è coinvolto dal profondo dolore….si dimentica e non si interviene mai in quel punto…MAI❗Ma Francesca non c è più e nessuno potrà consolare i suoi genitori» commenta una signora.

«E pensare che dopo tanti anni ci siamo rincontrare proprio ieri, abbiamo parlato riso e scherzato e ora cosa sto leggendo??? Non posso proprio crederci!!!! Riposa in pace piccolina» continua una terza signora. Il dolore della comunità si sente anche tra le righe dei social.