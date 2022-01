Francesca Chillemi, vita privata: chi sono il marito e la figlia?

Cosa sappiamo della vita privata dell’attrice Francesca Chillemi? Ha un marito e dei figli? Ultimamente la modella è finita sulle pagine di cronaca rosa per il presunto flirt con il collega Can Yaman. Ecco svelata la verità.

Francesca Chillemi vita privata

L’attrice e modella Francesca Chillemi, ex Miss Italia 2003 e protagonista della nuova fiction Viola come il mare ha un compagno. Si tratta di Stefano Rosso, con cui sembra essere molto felice. Per il momento, i due non sono ancora sposati, ma stanno insieme da ben sette anni.

Francesca Chillemi e Stefano Rosso infatti si sono incontrati per la prima volta nel 2010, anno in cui è scattato subito il colpo di fulmine. “Ci siamo messi insieme quattro anni dopo“ – ha raccontato l’attrice a Io Donna nel 2017- “Ci siamo sentiti almeno per un anno prima di innamorarci. Rivisti, solo qualche volta. Stefano mi ha conquistato con la sua purezza. Chiedi a chiunque lo conosca: ha una limpidezza che affascina, è diretto. La prima persona che non mi ha raccontato balle“.

Nel 2016, inoltre, la coppia ha avuto una figlia, Raina, che oggi ha 5 anni. Francesca Chillemi spera che non arrivi a somigliarle troppo, crescendo: “Fisicamente è una mini-me ma le auguro che le somiglianze finiscano lì: spero prenda il carattere del padre, uno che sta stare al mondo meglio di me. Io ho faticato tanto, per raggiungere l’equilibrio. Sono un’istintiva, e alle persone istintive a volte va bene, a volte piangono”.

Chi è Stefano Rosso

Stefano Rosso è il figlio di Renzo Rosso, il fondatore del noto marchio di moda Diesel. È nato a Marostica il primo giungo del 1979 e, volendo seguire le orme del padre, ha studiato moda negli Stati Uniti, previsamente al Fashion Institute of Technology di New York.

Oggi si occupa della multimilionaria azienda di famiglia. È inoltre membro del consiglio del gruppo OTB, Only the Brave, holding che controlla Diesel e molti altri marchi, tra cui Marni, Victor & Rolf e Amiri. E ha investito anche nel calcio. Infatti, è il Presiente del L.R. Vicenza.