Dalla signora Carrai sull’Osservatore Romano dell’8 marzo al premio Mauriziano a Sangiuliano: le pillole di Tag43

Nella giornata dell’8 marzo, dedicata alle donne, c’è chi ha sfogliato l’Osservatore Romano. E cosa ha trovato? Un lungo testo della filosofa Francesca Campana Comparini. Se cercate su Google il suo nome appare come “bestsellerista”, che come mestiere è abbastanza impegnativo, e che comunque non è ancora presente sulla carta d’identità italiana alla voce professione. Per gli appassionati delle cronache rosa si tratta della moglie di Marco Carrai, uno degli amici più cari dell’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi. È una donna molto ascoltata in Vaticano, tanto che il suo ultimo libro è stato presentato dal cardinale Pietro Parolin. Il tema trattato da Campana Comparini? Il sorriso di Sara. Tranquilli, non parlava della metà di Alessandro Di Battista, l’argomento era teologico (e non solo). Un brano? «Ogni vita concentra dentro di sé la forza di tutta la creazione. Ogni figlio è propriamente un soffio di Dio, uno scuotimento globale. Risuonano bene allora e sempre attuali le parole di Papa Francesco»…

Tg2 Rai, a Sangiuliano il Premio Internazionale Mauriziano

Nella romana Saxa Rubra, dove lavorano i giornalisti della Rai, si spettegola. Tra le mail gira un comunicato dedicato alla Nobile Accademia Internazionale Mauriziana, nata nel 2012 «quale strumento di attuazione dei principi religiosi e culturali mauriziani», un «ente dotato di autonomia statutaria di diritto sia civile che canonico, spiritualmente guidato dal Gran Priore Internazionale, S. Em. Rev.ma il Card. Francesco Monterisi (già Nunzio Apostolico e Segretario del Conclave che elesse il Santo Padre Benedetto XVI), insieme con il Priore per l’Italia, S. E. Rev.ma l’Arcivescovo Mons. Claudio Maria

Celli (presidente emerito del Pontificio Consiglio delle comunicazioni sociali). In scrupolosa osservanza della dottrina della Chiesa, l’Accademia attua come principio ispiratore il dialogo interreligioso, per contribuire alla costruzione di un mondo pacifico, guardando con particolare attenzione al sostegno nei confronti dei più deboli e bisognosi, tutelando le tradizioni storiche, culturali, architettoniche ed artistiche della cristianità». Tutto qui? No, perché il piatto forte è l’appuntamento allegato al comunicato: Il Premio Internazionale Mauriziano, giunto alla sua seconda edizione, che si terrà sabato 12 marzo a Roma. «Si tratta del riconoscimento che la nostra Accademia conferisce a personalità particolarmente brillanti», ha spiegato il Rettore dell’Accademia, il duca Fabrizio Mechi. «Figure che, con la propria opera, si sono distinte a livello internazionale, nell’ambito accademico, scientifico, istituzionale, imprenditoriale, artistico, culturale nonché sportivo e sociale, ma soprattutto morale». E «per l’edizione di quest’anno il premio sarà assegnato al Gen. Claudio Graziano (presidente del Comitato Militare Ue), al Dott. Gennaro Sangiuliano (direttore del Tg2), al Dott. Fabio Storchi (imprenditore), al Dott. Stefano Mei (presidente Fidal) e al Prof. Domenico Scopelliti (chirurgo). Alla cerimonia prenderà parte un parterre di ospiti dal mondo delle istituzioni e della politica, della cultura e dello spettacolo, dell’imprenditoria e delle professioni. Durante l’evento si terrà anche un intenso momento di riflessione sulla drammatica situazione in corso in Ucraina, con una preghiera corale officiata da S. Em. Rev.ma il Card. Monterisi per invocare la pace». Amen.

Deloitte e le collezioni dei Musei Vaticani in trasferta a Milano

Con Guido Borsani, presidente di Fondazione Deloitte, a Milano, nel Museo Diocesano Carlo Maria Martini, giovedì arriva l’arte italiana del Novecento dai Musei Vaticani, con la mostra La passione, ricca di opere di Giacomo Manzù, Renato Guttuso e Carlo Carrà. Borsani sarà accanto a Barbara Jatta, direttore dei Musei Vaticani, e Micol Forti, responsabile della Collezione d’Arte Moderna e Contemporanea dei Musei Vaticani. Senza dimenticare Nadia Righi, direttore del Museo Diocesano. Deloitte è main sponsor, con il patrocinio di Fondazione Deloitte di una mostra che fino al prossimo ha come oggetto l’interpretazione della passione di Cristo, documentando l’interesse per il tema del sacro: per un gruppo che si occupa di interpretare i bilanci di Stati e multinazionali, sembra davvero una passeggiata.