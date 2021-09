Il Feto quotidiano

Pancine, pancioni, pancette. Fino alle ecografie in 3D dei Ferragnez. Annunciare la gravidanza sui social è ormai un must, sia per i vip sia per i comuni mortali. Certo, difficile trattenere la gioia di un figlio in arrivo. Difficile anche trattenere la notizia, soprattutto se si è inseguiti dagli obbiettivi dei paparazzi. E così tanto vale fare coming out. Non prima però di aver ripetuto che «sì, avremmo voluto proteggere il lieto evento, ma…». Certo, c’è chi si limita a condividere in Rete la felicità del momento. Gli ultimi in ordine di tempo sono stati Francesca Barra e Claudio Santamaria (che hanno scelto un profilo in penombra della futura mamma), appena dopo Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. E chi propina a follower estasiati la cronistoria della propria gravidanza, con il girovita che cresce centimetro dopo centimetro, come l’influencer bergamasca Paola Turani.

Francesca Barra: «Ora sì che c’è la pancina»

La polemica Twitter tra Soncini e la coppia Barra-Santamaria

Un annuncio quello di Francesca Barra e Claudio Santamaria che a qualcuno è parso più una scusa per aver attaccato chi già più di un mese fa aveva dato la notizia della gravidanza. Ne sa qualcosa Guia Soncini che su Twitter ha ingaggiato un botta e risposta con la coppia. «Ma sta annunciando una gravidanza al primo mese, o sta per scusarsi con quelli che il 15 giugno avevano evidentemente pubblicato il vero? (Lascio i commenti aperti, insultatemi con garbo – dico a te, Francesca)», ha scritto la giornalista. Apriti cielo.

Ma sta annunciando una gravidanza al primo mese, o sta per scusarsi con quelli che il 15 giugno avevano evidentemente pubblicato il vero? (Lascio i commenti aperti, insultatemi con garbo – dico a te, Francesca) pic.twitter.com/q8zEEI5DHM — Guia Soncini (@lasoncini) August 31, 2021

«Poverina, ti dai toni da intellettuale ma la tua essenza è tutta in questo tweet. Non mi sei mai piaciuta, perché la stronzaggine non è intelligenza. E gettare merda non è fare critica. Scrivo solo perché chi ti offre lavoro mi legga e si faccia due domande su di te», le ha risposto Claudio Santamaria. «Se vuoi ti mando la foto delle beta con la data. Però poi ti scusi per quello e per altre schifezze che scrivi su chiunque. Proprio oggi, sei proprio una serpe. Con garbo. Ti commenteresti da sola», ha replicato Francesca Barra.

Clizia Incorvaia: «Chi reputi puerile e melenso ciò, passi avanti»

Clizia Incorvaia, ribadendo quanto sia felice delle sue nuove curve, fa sapere che oggi “gnometto” è grande come una pesca.

Valentino “il Dottore” Rossi diventerà papà

Il 18 agosto, nel pieno dell’estate, è stata la volta di Valentino Rossi che aveva da poco annunciato il suo ritiro dalle gare. Il Dottore ha scritto sui social: «Dopo un attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta! Aspettiamo una bambina».