Franca Leosini promossa dai social e i #leosiners plaudono

Con la sua prosa raffinata e il volto immutabile nel tempo Franca Leosini è tornata in Tv per dare una lezione di cronaca e giornalismo come solo lei sa fare. La prima (delle due) puntate di Che fine ha fatto Baby Jane inonda su Rai Tre ha ottenuto il 4,6 per cento di share con 987mila telespettatori inchiodati davanti alla tv per capire come ha fatto un ragazzo che a 17 anni ha ucciso la madre sparandole alla nuca a essersi rifatto una vita.

Franca Leosini promossa dal web

«In questo trasloco di vettovaglie e vita…» esordisce Franca Leosini in trasmissione chiamando l’applauso dei suoi sostenitori su Twitter che affettuosamente si autodefiniscono #leosiners.

Non dimentichiamoci che Leosiner è stato inserito nella Treccani nel 2019. “Leosiner: chi sostiene con entusiasmo la giornalista Franca Leosini. Dal nome proprio Leosini, con l’aggiunta della terminazione inglese -er”.#CheFineHaFattoBabyJane — Edoardo Bacci (@edoardobacci_) November 4, 2021

La potenza narrativa e teatrale di lei che racconta con calma un dramma umano, mentre allo stesso tavolo quella figura in un cono d’ombra ascolta, aspetta. Non si vede in giro questa televisione, mai#francaleosini #chefinehafattobabyjane — molto bæne (@quattremmezza) November 4, 2021

Franca Leosini dà un lezione di vita e umanità in tv

Il nuovo programma dedicato alla vita dopo la condanna e il carcere dei protagonisti della cronaca nera italiana, dunque, è stato promosso a pieni voti. Si chiamava Rosa, era mia madre è stato il titolo della prima puntata in cui Leosini ha incontrato dopo 17 anni Filippo Addamo, che uccise sua madre da ragazzo nel 2000 e ora, dopo 17 anni di carcere, uomo libero tra rimorsi, speranze e un futuro da vivere con la compagna e il figlio ancora piccolo.

«Stasera Franca Leosini ci ha stracciato il cuore» scrive un utente cui fanno eco tanti altri «Mi è piaciuto #chefinehafattobabyjane … Nessun intento di condanna o di assoluzione, ma il racconto, la “registrazione” di ciò che è stato, di ciò che è e di ciò che sarà. Brava #FrancaLeosini». Un’altra persona aggiunge «A fine puntata mi sento devastata emotivamente… la Leosini ti permette di fare un viaggio dall’inizio alla fine nel ‘se fossi stata io al suo posto’…?!»

IMMEDICABILE è un aggettivo bellissimo. Specie in senso figurato. Grazie, Franca.#chefinehafattoBabyJane — Chester Orlovsky (@ChesterOrlovsky) November 4, 2021

E ancora le recensioni: «Massimo sforzo di comprensione documentale, accuratezza nella stesura dei testi, totale dedizione e rispetto. Zavoli e Biagi, le pietre di paragone. Mai un solo minuto di trasmissione gettato via in tic verbali, frasi vuote di retorica»