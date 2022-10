Franca Fendi morta a 87 anni: addio alla terza delle sorelle del brand

È morta a 87 anni nella sua casa, a Roma, Franca Fendi. Era la terza delle cinque sorelle Fendi, insieme alle quali aveva portato allo splendore la casa di moda fondata dai genitori. Fin dal dopoguerra Franca, Paola, Anna, Carla (scomparsa nel 2017) e Alda avevano preso le redini del marchio, rendendolo tra i più prestigiosi al mondo.

È morta a 87 anni Franca Fendi

Si è spenta questa notte nella sua casa, a Roma, Franca Fendi. La terza delle cinque sorelle della storica maison di moda italiana aveva 87 anni. Dal dopoguerra aveva preso le redini del marchio fondato dai genitori Edoardo e Adele, trasformandolo in una delle etichette di moda italiane più prestigiose al mondo. Ad aiutarla le sorelle Paola, Anna, Carla (scomparsa nel 2017) e Alda, ma anche la lunga collaborazione con Karl Lagerfeld. A livello internazionale è riconosciuta la straordinaria qualità e design della pelletteria e pellicceria del marchio.

Nel 2018 Franca aveva pubblicato il volume, edito da Rizzoli, Sei con me. La nostra grande, unica storia d’amore: uno scrigno dei ricordi di famiglia e della sua storia d’amore con il marito Luigi.

«In un mondo mutevole di faville e privilegi, come la realtà che ho potuto abitare, il vero e unico privilegio per me è stato quello di averti incontrato» scriveva l’esperta di moda rivolgendosi al prematuramente scomparso compagno di vita. Tra le pagine ha ripercorso la storia della sua vita. L’infanzia, dominata da una madre forte e determinata che ha portato la maison Fendi fino alle vette dell’alta moda; il rapporto stretto e sincero con le quattro sorelle, con cui ha condiviso la passione e la volontà di fare dell’azienda di famiglia un punto di riferimento nel panorama mondiale; il grande amore, il matrimonio, i figli e i nipoti, ma anche i momenti più bui della malattia del marito, le difficoltà affrontate insieme, il dono di infinita generosità di un rene al consorte.