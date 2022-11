Frana a Ischia: morta una 31enne, vanno avanti le ricerche degli 11 dispersi

Resta di una vittima, 11 dispersi, quattro feriti e 167 sfollati il bilancio riferito dal prefetto di Napoli, Claudio Palomba, al termine della riunione del Centro coordinamento soccorsi che si è svolto in Prefettura per fare il punto sulla situazione a Casamicciola, sull’isola di Ischia, dove una frana di fango ha travolto auto e abitazioni, trascinando diverse vetture in mare e, soprattutto, facendo vittime.

Eleonora Sirabella, la prima vittima accertata

Per adesso l’unica accertata è la 31enne Eleonora Sirabella, 31 anni. Viveva nella zona del Rarone con il compagno, ancora disperso; si era accorta del pericolo imminente e aveva chiesto aiuto al padre. Purtroppo non è servito. Il suo corpo è stato ritrovato nei pressi di via Celaro, sotto un metro e mezzo di fango. Le abitazioni coinvolte dalla frana sono 15. Tra i dispersi ci sono due famiglie con bambini, di cui una coppia con tre figli di Rarone e un’immigrata bulgara da pochi giorni divenuta cittadina italiana. I soccorritori sono al lavoro nella speranza di ritrovare i dispersi: il vento forte che soffia sull’isola rende difficili le operazioni ma le attività vanno avanti. A Palazzo Chigi riunito il Consiglio dei ministri per la dichiarazione dello stato di emergenza.

De Luca punta il dito contro l’abusivismo edilizio

«Dal governo ci aspettiamo la nomina di un commissario straordinario anche per l’aspetto idrogeologico, lo stato di calamità e fondi aggiuntivi», ha dichiarato a RaiNews il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. «Le persone devono capire che in alcune aree non si può abitare, non esiste l’abusivismo di necessità. Le costruzioni nelle zone fragili dal punto di vista idrogeologico vano demolite». Secondo Francesco Del Deo, sindaco di Forio d’Ischia, «l’abusivismo edilizio non c’entra nulla» con quanto accaduto sull’isola: «Noi italiani siamo forcaioli, si cerca di trovare il capro espiatorio dove non c’è. Se non abbiamo cura del territorio succedono queste cose. Va fatta la manutenzione».