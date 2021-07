Voglia di fragola

Strawberry Fields Forever cantavano i Beatles nel 1967. E oggi non sembra esserci frase più adatta. Proprio in concomitanza con l’inizio del torneo tennistico di Wimbledon, dove le fragole sono di casa, dalla Gran Bretagna arriva l’annuncio di una nuova varietà, capace di crescere per tutta l’estate, conservandone intatto il gusto. Si chiama Malling Ace ed è stata annunciata come un prodotto senza precedenti. È il frutto, nel senso più letterale del termine, degli studi condotti da Adam Whitehouse e dai suoi colleghi del Niab Emr a East Malling, nel Kent, il principale centro di ricerca nel settore della Gran Bretagna.

La stagione di raccolta delle fragole

Attualmente la stagione di raccolta della fragola è molto breve, varia dalle sei alle otto settimane e si concentra tra giugno e gli inizi di luglio. Questo ha spronato gli orticoltori a trovare modi per prolungarne la disponibilità, almeno fino alla fine dell’estate. Negli Anni ’70, alcuni ricercatori californiani avevano scoperto una varietà che dava frutti due volte per ogni stagione. Negli ultimi 50 anni, queste fragole sono state le più comuni nei banconi dei supermercati, ma il sapore, tuttavia, è stato spesso deludente, non riuscendo a replicare la bontà di quelle raccolte a giugno.

Fragole, riscoperte le tecniche di Luigi XV

Per trovare una soluzione, in Inghilterra sono state rispolverate tecniche ben più antiche, risalenti alla Francia di Luigi XV. Allora, il botanico del re, Antoine Nicolas Duchesne, analizzò le fragole selvatiche, scoprendo come poterne riprodurre nuove varietà attraverso l’impollinazione. Nel campo fu una vera e propria rivoluzione. Oggi quegli studi sono stati rispolverati dalla squadra di Whitehouse, che ha trasferito il polline da una pianta all’altra.

The @guardian served up a great article yesterday, on #MallingAce, just in time for #wimbledon https://t.co/eg2sWTEift A fantastic everbearer variety being launched @FruitFocus next month! — mallingfruits (@mallingfruits) June 28, 2021

Corsa alla nuova fragola

«Ho notato la Malling Ace già nel 2015», ha dichiarato al Guardian Whitehouse. «Si tratta di una delle circa 13 mila piantine che stavamo seguendo quell’anno. Le fragole hanno conquistato chiunque le abbia viste». La pianta infatti non solo ha prodotto ottimi frutti, in termini di colore e gusto, ma ha anche dimostrato una grande resistenza alle malattie. Intanto, si è già aperta una vera e propria corsa nei vivai e da parte dei coltivatori, per accaparrarsi quante più piantine di Malling Ace possibile in vista della prossima estate.

«Siamo in dirittura d’arrivo, le piante si stanno moltiplicando nei vivai», ha dichiarato Will Roberts, supervisore del progetto per Niab Emr. «Penso che le prime Malling Ace compariranno sugli scaffali in piccole quantità già all’inizio della prossima estate».