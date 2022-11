Foxconn, rivolta dei lavoratori nella maxi fabbrica di iPhone in Cina

Proteste su larga scala sono scoppiate nello stabilimento Foxconn di Zhengzhou, la cosiddetta «iPhone City» cinese. Nelle immagini postate sui social mostrano centinaio di lavoratori raggruppati all’esterno della fabbrica, mentre fronteggiano persone in tute ignifughe e poliziotti in assetto antisommossa. In altri video si vedono i dipendenti marciare, in altri ancora i manifestanti raccontano i motivi del dissenso.

La fabbrica, in lockdown, è stata al centro della fuga di massa dei lavoratori

Un filmato mostra vari agenti picchiare una persona con un bastone, in altri si vedono i lavoratori abbattere le barriere installate per delimitare le aree per l’isolamento: nelle scorse settimane, l’impianto, il più grande assemblatore al mondo di iPhone della Apple, è stato al centro della fuga di massa di lavoratori per sottrarsi a un lockdown anti-Covid.

Violent protests erupt at #Foxconn‘s #Apple plant in #China‘s Zhengzhou Workers have engaged in violent clashes with security personnel protesting against coronavirus restrictions and unpaid wages, Bloomberg reports.pic.twitter.com/5shFLrrwgz — Indo-Pacific News – Geo-Politics & Military News (@IndoPac_Info) November 23, 2022

L’immenso impianto Foxconn ha adesso 300 mila dipendenti

Da ottobre l’intero stabilimento, che ospita 200 mila lavoratori, molti dei quali vivono in dormitori appositamente costruiti, è in lockdown a causa dei contagi che si sono diffusi nell’azienda. I dipendenti sono stati costretti a rimanere all’interno dell’area dello stabilimento e Foxconn ne ha intanto assunti altri (circa 100 mila) da affiancare ai lavoratori positivi, in modo da non interrompere la produzione nonostante i contagi.

Misure anti-Covid e promesse non mantenute: i motivi delle proteste

Il malcontento per le rigide regole di quarantena, per l’incapacità da parte di Foxconn di debellare i focolai e per le cattive condizioni di lavoro ha portato numerosi dipendenti a fuggire dal campus della fabbrica a fine ottobre.

This video circulating of the fresh clashes at #Foxconn would appear to show armed officials (presumably police) kicking protesting worker(s) after they go to ground. The #ZeroCovid crisis hitting the world’s largest supplier of #Apple iPhones continues. #China pic.twitter.com/4LnS1Z9mtn — Stephen McDonell (@StephenMcDonell) November 23, 2022

Ma sarebbero stati i nuovi assunti a scatenare la rivolta, si legge sui social. Era stato promesso loro che avrebbero vissuto e lavorato separati dai positivi, promessa che però a quanto pare non è stata mantenuta. «Dateci il nostro stipendio!», si sente dire ai dipendenti in alcuni video. Al centro delle proteste anche il mancato pagamento di alcuni bonus, previsti al momento della firma del contratto.