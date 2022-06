Macchine fotografiche, i migliori gadget sul mercato

Lo scatto perfetto richiede anche l’accessorio giusto. Anche se oggi i moderni smartphone sono in grado di catturare immagini eccellenti per qualità e luce, la macchina fotografica resta il miglior strumento per dare vita a vere opere d’arte. Il dispositivo da solo non basta, ma ha bisogno di gadget che ne aumentino le capacità per distanza di scatto e stabilità. Indispensabile anche una borsa comoda o uno zaino ergonomico in grado di trasportare il tutto anche nei luoghi più impervi. Se siete fan della fotografia, ecco una guida con alcuni dei migliori accessori sul mercato secondo The Verge per caratteristiche e prezzo.

Fotografia, i migliori gadget sul mercato: prezzi e caratteristiche

1. Obbiettivo Fujifilm XF 16 mm f/1.4, uno dei migliori accessori per la fotografia

Se state cercando un obiettivo, The Verge consiglia senza indugi il Fujifilm XF 16 mm f/1.4, uno dei migliori sul mercato. Grazie a un’ampia apertura, consente di catturare molta luce, elemento ideale per gli amanti della fotografia notturna. Eccezionale anche la messa a fuoco, che richiede una distanza minima vicina ai 5,9 pollici per fornire un’ottima separazione fra sfondo e soggetto in primo piano. Fujifilm realizza anche modelli più economici, ma nessuno in grado di battere l’XF 16 mm f/1.4. Il prezzo, sul sito di Amazon, è di 836,80 euro, ma non si esclude un calo dei prezzi in vista del Prime Day 2022.

2. Obbiettivo Sony FE 50 mm f/1.8, l’ideale per gli amanti della fotocamera A7C

Non ha il miglior autofocus e nemmeno il bokeh perfetto. Tuttavia, il Sony FE 50 mm f/1.8 è, secondo The Verge, uno dei migliori obbiettivi sulla piazza. Eccellente per chi possiede una fotocamera A7C della casa nipponica, è molto conveniente a livello di prezzo rispetto ai competitor. Gli esperti lo consigliano come standard per gli scatti full frame e per l’affidabilità della messa a fuoco. La ridotta profondità di campo con ampia apertura f/1.8 assicura scatti di qualità in qualsiasi condizione. Il prezzo su Amazon è di 552 euro.

3. Treppiede Peak Design, leggerezza e compattezza per ogni viaggio

Scattare una fotografia a lunga esposizione richiede un buon cavalletto. I terreni impervi, soprattutto in particolari aree naturali, possono rappresentare un ostacolo per gli amanti dei paesaggi sprovvisti di un utile treppiede. Sugli scudi l’offerta di Peak Design, disponibile su Amazon al prezzo di 395 euro. Leggero e compatto grazie all’alluminio, è l’ideale per le escursioni in qualsiasi luogo. La presenza dello strumento di fissaggio della piastra consente di smontarlo facilmente per effettuare pulizia o riparazioni. Ne esiste anche una versione in fibra di carbonio più leggera di 300 grammi, ma più costosa: il prezzo infatti sale a 638 euro.

4. Jobi Gorillapod, la flessibilità per una fotografia in ogni luogo

Dimensioni ridotte, prezzo economico e una grande versatilità. Tutto questo è il Jobi Gorillapod, treppiede portatile e adatto per ogni situazione. Grazie alle gambe flessibili è adatto a ogni tipologia di terreno, su cui garantisce grande stabilità per dispositivi fino a un chilogrammo di peso. È inoltre possibile avvolgerle attorno a un palo o alle mensole di un mobile per una prospettiva più alta o semplicemente per godere di un’inquadratura alternativa. Il prezzo su Amazon è di 60,76 euro, mentre se si desidera il kit che si adatta anche agli smartphone il costo sale fino a 72,66 euro.

5. Zaino per fotocamera Caden, l’utile custodia per la macchinetta

Solitamente, ogni fotocamera all’acquisto presenta un’utile custodia per il trasporto. Tuttavia, alcune circostanze potrebbero richiedere l’ausilio di uno zaino. The Verge consiglia il Caden, che oltre allo spazio per la macchinetta vanta uno scomparto per l’acqua e una tasca ampia e versatile. Lo spazio non è ampio, ma sufficiente per contenere anche gli accessori come obiettivi e treppiedi. È presente anche una tasca per i notebook da 13 pollici. Inoltre è possibile decomprimerlo per utilizzarlo come semplice zaino da viaggio per trasportare cibo e bevande. Il prezzo su Amazon è di 54,77 euro.