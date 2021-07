Quando si vuole acquistare uno smartphone, uno degli aspetti che più viene preso in considerazione è la qualità delle fotocamere. E se oggi alcuni device ne vantano addirittura cinque (come il Samsung Galaxy S21 Ultra) con qualità di scatto superiore ai 100 megapixel, nulla possono contro le intemperie. Poggiare i telefonini sui tavolini dei bar o sulle panchine dei parchi e usarli sotto la pioggia battente o in spiaggia sono fra le cause principali del deterioramento delle fotocamere, che perdono dunque capacità di scatto e non rendono come il giorno dopo l’acquisto.

Le caratteristiche di Gorilla Glass DX: più luce nelle fotocamere

Una soluzione al problema arriva da Corning, produttore di vetro per device che ha già rivoluzionato il mercato tecnologico con il suo Gorilla Glass, vetro temperato tanto resistente quanto leggero, adottato dai principali produttori di telefonia. Per correre in aiuto delle fotocamere, ora l’azienda di Wendell Weeks ne ha lanciato una versione migliorata e potenziata, il Gorilla Glass DX e Dx+. Come ha sottolineato a Wired Scott Forester, vicepresidente di Corning, «il nuovo composito vitreo rende questo prodotto perfetto per gli obbiettivi delle fotocamere degli smartphone di ultima generazione, la cui sporgenza troppo marcata ha causato continui graffi». Il nuovo Gorilla Glass DX, oltre a garantire maggiore protezione, consentirà alla fotocamera di catturare il 98 per cento della luce in entrata, il 3 per cento in più rispetto ai vetri attuali.

Si comincia con Samsung

Attualmente, Corning ha confermato che Samsung è il primo partner ad aver mostrato interesse per il Gorilla Glass DX. Per sapere tuttavia quali modelli della casa coreana saranno dotati del nuovo rivestimento in vetro bisognerà attendere il mese prossimo, quando sarà annunciata la nuova gamma. Coerentemente con quanto avvenuto finora, fra i principali partner non dovrebbe mancare nemmeno Apple con i nuovi iPhone, che saranno presentati a settembre.