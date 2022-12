Critiche alle foto in intimo, Chiara Ferragni agli hater: «Fate schifo»

«Commenti misogini, in cui mi si prende in giro per il mio aspetto fisico, o perché sono mamma. Li leggo da quando avevo 19 anni, sono cresciuta con l’idea che la gente spara schifezze tutto il giorno. Non fate finta che questa sia libertà di pensiero, questa è maleducazione sotto tutti i punti di vista. Cosa state insegnando agli altri? Secondo me fate schifo». Lo ha detto Chiara Ferragni rispondendo ai tanti utenti di Instagram che l’avevano criticata dopo la pubblicazione di una manciata di scatti in intimo natalizio rosso, diffusi per pubblicizzare una nota marca di lingerie.

I commenti sessisti alle foto in intimo

«Ma non credi di mettere in imbarazzo Leo che ormai si sta interfacciando con altri bambini in ambito scolastico, con queste continue apparizioni mezza nuda?». Tra i commenti che hanno fatto perdere l’aplomb a Chiara Ferragni c’è questo, dal tono moralista. Ma anche quest’altro più qualunquista: «In barba a chi ogni mattina si alza alle 6 e anche prima per dignitosi 1.000 euro al mese!». E poi: «Non vorrei insultare ma a sto punto manca solo OnlyFans», dal tono decisamente misogino.

La risposta ai “bacchettoni” di Instagram

L’influencer da oltre 28 milioni di follower ha poi provocato gli hater, con una «foto di culo per far incazzare ancora di più i commentatori bacchettoni», ricordando poi in una storia che le parole possono essere macigni, soprattutto per i ragazzi più giovani e fragili: «Come io a 19 anni ci sono stata male, quando la gente commentava con estrema cattiveria il mio fisico o qualunque cosa facessi, la stessa cosa la proveranno tantissime altre ragazze quando leggono commenti del genere».