Foto (censurata) di classe

La Bartram Trail High School di St. Johns County, in Florida, è al centro delle polemiche. Le foto di almeno ottanta studentesse sono state modificate digitalmente all’interno del tradizionale annuario. A riportare la notizia il New York Times. Alle foto sono state apportate goffe alterazioni, come l’aggiunta di barre nere sul seno delle ragazze.

so this high school in florida digitally altered more than 80 girls’ yearbook pictures to make them “less revealing” and i am literally losing my mind at how bad the photoshop is pic.twitter.com/jN8adheLUx

— matt (@mattxiv) May 24, 2021