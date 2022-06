I fossili della Culla dell’Umanità sono più antichi di quanto finora ipotizzato

Nuova scoperta nella paleontologia. I fossili dei nostri primi antenati, rinvenuti nelle grotte di Sterkfontein, in Sudafrica, hanno un milione di anni in più di quanto finora ipotizzato. È ciò che emerge da un nuovo e rivoluzionario studio di un team internazionale, che ha fatto uso di una tecnica innovativa per analizzare il quarzo. Si è scoperto che gli ominidi del genere Australopithecus africano camminarono sulla Terra già fra 3,4 e 3,7 milioni di anni fa e non 2-2,5 milioni come si era sempre creduto. Gli scienziati: «Potremmo dover alterare la nostra comprensione della storia ancestrale».

L’errore delle prime valutazioni e la nuova tecnica di analisi del quarzo

Lo studio, disponibile sulla rivista PNAS, è opera di un team internazionale che ha lavorato sotto la guida di Darryl Granger, docente alla Purdue University dell’Indiana, negli Stati Uniti. Il team ha operato all’interno delle grotte Sterkfontein, altrimenti note come Culla dell’Umanità. Situate a circa 50 chilometri da Johannesburg, in Sudafrica, dal 1999 sono Patrimonio mondiale per l’Unesco in quanto cruciali per la storia del genere umano. Qui infatti nel 1947 il paleontologo Robert Bloom scoprì il più antico fossile di Australopithecus africano, noto oggi con il nome di Mrs Ples. Esattamente 50 anni dopo, nel 1997, Ronald J. Clarke trovò Little Foot, uno scheletro quasi intatto, al fianco di centinaia di altri antenati. Finora si pensava risalissero a un’età compresa fra 2,1 e 2,6 milioni di anni, ma ci si sbagliava.

Darryl Granger e il suo team sostengono che occorre riavvolgere il nastro del tempo di un milione di anni. Fino ad oggi, infatti, gli studi hanno considerato i depositi di minerale di calcite nei fossili, materiale che ha tratto in inganno gli esperti per decenni poiché più giovane rispetto al decesso degli individui. Oggi i paleontologi hanno utilizzato la datazione cosmogenica dei nuclidi, tecnica che esamina i livelli di isotopi di alluminio-26 e berillio-10 nel quarzo. Si è così scoperto che i fossili del Membro-4 delle grotte, nome con cui gli scienziati ne identificano una sezione, risalgono a 3,4-3,7 milioni di anni fa. Sarebbero dunque più antichi persino di Lucy, fossile di Australopithecus afarensis rinvenuto in Etiopia nel 1979 e risalente a 3,2 milioni di anni fa. «Si tratta di una rivelazione che potrebbe cambiare il ruolo del Sudafrica nella storia ancestrale», ha detto Dominic Stratford, coautore dello studio.

Un nuovo sguardo ai primi uomini e alla storia degli antenati

Stando alle nuove scoperte, dunque, l’Australopithecus africanus della Culla dell’Umanità e Lucy, donna appartenente all’Australopithecus afarensis, sarebbero stati contemporanei. È probabile che le specie abbiano avuto contatti fra loro, portando nel tempo all’evoluzione nell’Homo Habilis, fra gli antenati del Sapiens. «Con milioni di anni di tempo e soli 4 mila chilometri di distanza, hanno avuto modo di viaggiare e incontrarsi», ha dichiarato Laurent Bruxelles, anch’egli fra gli autori della ricerca. «Possono aver unito le specie riproducendosi fra loro dando vita a un albero genealogico comune». Come sostengono i paleontologi, la nuova scoperta è destinata a riaccendere l’interesse della comunità scientifica. Ulteriori studi animeranno il dibattito sulle diverse caratteristiche delle specie di Sterkfontein, con la possibilità che esistano antenati sudafricani successivi.

