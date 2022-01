Nel Regno Unito, i paleontologi hanno riportato alla luce il primo scheletro fossile completo di un ittiosauro, un “drago marino” di 180 milioni di anni. Si tratta di uno dei più grandi ritrovamenti dell’intera storia della paleontologia inglese, ennesima conferma della vitale importanza della Gran Bretagna nella ricerca storica. Solo nel 2021 infatti l’isola di Wright aveva restituito fossili di iguanodonti e altri animali preistorici.

La scoperta nelle Midlands inglesi è opera del Leicestershire and Rutland Wildlife Trust. A guidarla è stato Joe Davis, che ha trovato il fossile durante un prosciugamento di routine di un’isola lagunare nel bacino idrico di Rutland dello scorso febbraio. Incredibilmente, il terreno conteneva uno scheletro completo di ittiosauro, rettile marino di 180 milioni di anni. «Guardavo quelle che sembravano pietre o creste nel fango, ma ho notato subito la particolare conformazione», ha detto Davis alla Bbc. «Successivamente mi sono accorto si trattasse di qualcosa di simile a una mascella».

Britain's largest 'Sea Dragon' fossil is discovered in Rutland. BAS palaeontologist Dr Mark Evans was part of the dig team #RutlandSeaDragon Read the full story: https://t.co/FmsjBZbrNi pic.twitter.com/erFPDjownH

— British Antarctic Survey (@BAS_News) January 10, 2022