Fosse Ardeatine, Meloni parla di «335 innocenti massacrati solo perché italiani». Scatta la polemica

Nel giorno del sessantanovesimo anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, la premier Giorgia Meloni viene travolta da una vera pioggia di polemiche provenienti dai partiti opposizione. Tutto nasce da una nota che la presidente del Consiglio ha diramato proprio in ricordo delle vittime. All’interno del documento parla di «335 italiani innocenti massacrati solo perché italiani». Dal centrosinistra, però, non ci stanno e in tanti replicano attaccando la leader di FdI, rispondendole che sono stati «uccisi per rappresaglia», soprattutto «perché partigiani, politici, ebrei, dissidenti, insieme a tante donne e uomini liberi». Diversa, invece, la scelta del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha ascoltato durante la cerimonia il lungo elenco dei nomi delle vittime e poi è poi entrato nel sacrario per un momento privato di raccoglimento.

Giorgia Meloni: «335 italiani innocenti uccisi solo perché italiani»

Nella nota la premier ricorda così i morti del 24 marzo 1944: «Oggi l’Italia onora le vittime dell’eccidio delle Fosse Ardeatine. Una strage che ha segnato una delle ferite più profonde e dolorose inferte alla nostra comunità nazionale: 335 italiani innocenti massacrati solo perché italiani. Spetta a tutti noi – Istituzioni, società civile, scuola e mondo dell’informazione – ricordare quei martiri e raccontare in particolare alle giovani generazioni cosa è successo in quel terribile 24 marzo 1944. La memoria non sia mai un puro esercizio di stile ma un dovere civico da esercitare ogni giorno».

Le opposizioni: «Massacrati perché partigiani, politici, ebrei e dissidenti»

Tra i primi a replicare c’è Chiara Braga, deputata del Pd e segretaria di Presidenza della Camera, che twitta: «335 martiri in una cava poco lontano dalle case. Non perché italiani ma perché partigiani, politici, ebrei, dissidenti, insieme a tante donne e uomini liberi, uccisi per rappresaglia. La notte più buia della violenza nazifascista. Mai più». E rincara la dose Nicola Fratoianni, il segretario nazionale di Sinistra Italiana e parlamentare di Avs: «No presidente Meloni: 335 persone non furono trucidate dai nazifascisti alle Fosse Ardeatine solo perché erano italiani. Perché erano italiani ed antifascisti, ebrei, partigiani. Un giorno o l’altro riuscirà a scrivere quella parola? ANTIFASCISTA».

L’Anpi: «Furono scelti perché antifascisti e resistenti»

Un duro attacco alla premier arriva anche dall’Anpi. L’Associazione dei partigiani italiani scrive: «La presidente del Consiglio ha affermato che i 335 martiri delle Fosse Ardeatine sono stati uccisi “solo perché italiani”. È opportuno precisare che, certo, erano italiani, ma furono scelti in base a una selezione che colpiva gli antifascisti, i resistenti, gli oppositori politici, gli ebrei. È doveroso aggiungere che la lista di una parte di coloro che, come ha affermato Giorgia Meloni, sono stati “barbaramente trucidati dalle truppe di occupazione naziste”, è stata compilata con la complicità del questore Pietro Caruso, del ministro dell’interno della repubblica di Salò Guido Buffarini Guidi, del criminale di guerra Pietro Koch, tutti fascisti».

Ruth Dureghello: «La vita di quegli uomini fu disprezzata»

Anche la Comunità ebraica di Roma, attraverso le parole della presidente Ruth Dureghello, ha parlato dell’eccidio: «Il 24 marzo è una data indelebile nella storia italiana. Una data che ricorda il martirio di uomini la cui vita fu disprezzata e utilizzata per una rappresaglia vigliacca e brutale. Per questo è significativo essere qui insieme al presidente della Repubblica Mattarella, alle istituzioni, ai familiari delle vittime a nominare uno ad uno quei martiri, nonostante il tempo trascorra le discriminazioni e l’odio persistono. Il nostro impegno è contrastarle mantenendo viva la memoria».