Fosca Innocenti stasera su Canale 5, anticipazioni puntata: cosa succederà

Fosca Innocenti ritorna su Canale 5 anche questa settimana con una nuova puntata, in onda questa sera, venerdì 25 febbraio 2022 alle 21.25. Diretta da Fabrizio Costa, la fiction racconta le peripezie della vicequestora Fosca Innocenti che, assieme alla sua squadra, prova a risolvere casi enigmatici e apparentemente senza soluzione. Ad arricchire una trama particolarmente intrigante, non mancano i risvolti sentimentali, tra problemi di cuore e amori mai confessati.

Fosca Innocenti: le cose da sapere sulla puntata in onda questa sera su Canale 5 alle 21.25

Fosca Innocenti: la trama

Aiutata da un olfatto prodigioso e supportata da una squadra di lavoro unita e determinata, la vicequestora Fosca Innocenti si divide tra misteriose storie di provincia, problemi quotidiani e drammatici delitti. Un universo nel quale, negli anni, ha fatto spazio soltanto a una persona: Cosimo, il suo migliore amico. Tra i due, legati da una vita, aleggiano parole non dette e sentimenti mai confessati e, proprio quando Innocenti sembra pronta a fare il grande passo, il destino le mette i bastoni tra le ruote: inaspettatamente, l’uomo comunica all’amica di voler lasciare la sua enoteca e trasferirsi in America. La notizia, arrivata all’improvviso, metterà in crisi il loro rapporto e destabilizzerà la donna che, da un momento all’altro, si ritroverà senza certezze e punti di riferimento.

Fosca Innocenti: il cast

Accanto a Vanessa Incontrada nei panni della protagonista, nel cast della fiction troviamo anche Desirée Nocerini (Giulia De Falco), Pino Ricci (Francesco Leone), Cecilia Dazzi (Rosa Lulli), Irene Ferri (la PM Giuliana Perego), Francesco Arca (Cosimo), Maria Malandrucco (Susy), Giorgia Trasselli (Bice) e Claudio Bigagli (il medico legale Fontana).

Fosca Innocenti: tutte le anticipazioni sulla terza puntata

Nella terza puntata, Il canto del cigno, Fosca Innocenti dovrà fare i conti col caso di Jutta Fisher, cantante lirica di fama mondiale che, inspiegabilmente, accetta di esibirsi live in un agriturismo della campagna aretina. Dopo la performance, però, tutto sembra precipitare: abbandonati senza spiegazione il manager e il compagno Alberto, l’artista si sarebbe avventurata nel bosco senza fare più ritorno. Una volta ricevuta la denuncia di scomparsa, le forze dell’ordine avviano l’indagine. E, mentre Giulia De Falco si mette sulle tracce di uno spacciatore colpevole di aver venduto stupefacenti a un gruppo di giovani del posto, Innocenti dovrà fare luce sulla vicenda di Fisher, trovata priva di vita. Seguendo una serie di piste, interrogherà i proprietari dell’agriturismo, Oriana e Francesco Rossi, e l’affascinante critico musicale Marcello Ognis, col quale scoprirà di avere numerosi punti in comune. Nel frattempo, la partenza di Cosimo per gli Stati Uniti si fa sempre più imminente.