Fosca Innocenti stasera su Canale 5, anticipazioni sulla seconda puntata: trama, cast, cosa succederà

Dopo l’ottimo feedback della settimana scorsa, Fosca Innocenti ritorna su Canale 5 con la seconda puntata in onda questa sera, venerdì 18 febbraio 2022, a partire dalle 21.25. Diretta da Fabrizio Costa, la fiction racconta le avventure della vicequestora Fosca Innocenti che, coadiuvata da un team quasi tutto al femminile, si divide tra casi apparentemente difficili da risolvere e complicati drammi sentimentali.

Fosca Innocenti: le cose da sapere sulla seconda puntata della fiction in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

Fosca Innocenti: la trama

Fosca Innocenti è una vicequestora provvista di una dote prodigiosa: un olfatto in grado di trasformare qualsiasi fragranza in un indizio chiave. Vive e lavora ad Arezzo e, assieme alla sua squadra investigativa, si divide tra storie di provincia, problemi di routine e misteriosi delitti. Il suo piccolo universo, regolato da meccanismi quasi perfetti, viene messo in discussione soltanto da una persona: Cosimo, il suo migliore amico, nonché titolare di un’enoteca poco lontana dal commissariato. Tra i due ci sono sentimenti mai confessati e, proprio quando sembra arrivato il loro tempo, il destino scombina tutte le carte: l’uomo comunica all’amica di avere intenzione di trasferirsi in America e Innocenti, davanti a una notizia assolutamente inaspettata, entra in crisi, smarrendo certezze e punti di riferimento.

L’indagine più difficile per Fosca… ma i tasselli non combaciano 🕵🏻😱#FoscaInnocenti vi aspetta venerdì in prima serata su #Canale5! pic.twitter.com/ZwD0Fb2TUZ — Mediaset Infinity (@MediasetPlay) February 14, 2022

Fosca Innocenti: il cast

Oltre a Vanessa Incontrada nei panni della protagonista, nel cast di Fosca Innocenti troviamo anche Cecilia Dazzi (Rosa Lulli), Desirée Nocerini (Giulia De Falco), Pino Ricci (Francesco Leone), Francesco Arca (Cosimo), Irene Ferri (la PM Giuliana Perego), Maria Malandrucco (Susy), Claudio Bigagli (il medico legale Fontana) e Giorgia Trasselli (Bice).

Fosca Innocenti: tutte le anticipazioni sulla seconda puntata

Nel secondo episodio, La notte degli imbrogli, un terribile omicidio lascia la comunità di Arezzo e, in particolare Fosca Innocenti, a bocca aperta. La vittima si chiama Asia Borghi, un’ex compagna di scuola che la vicequestora aveva allontanato per un vecchio alterco. Il passato ritorna a bussare alla sua porta e non può fare altro che gettarsi a capofitto nelle indagini, alla ricerca di prove utili a risolvere il caso. Man mano che le investigazioni procedono, Innocenti scopre che, negli ultimi anni, la vittima aveva coltivato il sogno di diventare un’attrice affermata e, per questo, si era trasferita a Milano. Non riuscendo nell’obiettivo, era poi ritornata ad Arezzo per insegnare recitazione in un liceo. Grazie al suo super olfatto, Fosca ricostruirà la dinamica che ha portato alla sua morte e, in un secondo momento, si concentrerà sui sospettati, partendo dai suoi colleghi e spostandosi, gradualmente, sull’ex amante e su un gruppo di nomadi. Intanto, sul fronte personale, le acque sono tutt’altro che calme: Cosimo è pronto per partire per la Grande Mela e scendere a patti con questa prospettiva non è affatto semplice.