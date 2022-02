Vanessa Incontrada ritorna in televisione con Fosca Innocenti, in onda a partire da stasera, venerdì 11 febbraio 2022, alle 21.25 su Canale 5. Diretta da Fabrizio Costa, la miniserie in 4 puntate racconta la storia della vicequestora Fosca Innocenti e della sua squadra investigativa quasi tutta al femminile, tra indagini complicate e problemi di cuore.

Fosca Innocenti: le cose da sapere sulla fiction in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

Fosca Innocenti: la trama

La serie è ambientata ad Arezzo, in Toscana. È qui che vive Fosca Innocenti, una vicequestora in possesso di un dono straordinario: un prodigioso olfatto in grado di trasformare qualsiasi fragranza percepita in un indizio decisivo. Ad aiutarla a barcamenarsi tra storie di provincia, problemi quotidiani e delitti apparentemente senza soluzione, un team di colleghi determinati e affidabili: le ispettrici Giulia De Falco e Rosa Lulli e l’agente Pino Ricci. Un micromondo dall’equilibrio perfetto, messo in discussione soltanto da Cosimo, migliore amico della protagonista e titolare di un’enoteca poco lontana dal commissariato. Tra i due sembra esserci del sentimento – non dichiarato, però – ma il destino non gioca a loro favore: quando l’uomo confessa all’amica di voler lasciare l’Italia per trasferirsi in America, tutte le certezze di Innocenti iniziano gradualmente a crollare.

Fosca Innocenti: il cast

Accanto a Vanessa Incontrada nei panni di Fosca Innocenti, nel cast troviamo anche Francesco Arca (Cosimo), Cecilia Dazzi (Rosa Lulli), Desirée Nocerini (Giulia De Falco), Pino Ricci (Francesco Leone), Irene Ferri (la PM Giuliana Perego), Giorgia Trasselli (Bice), Maria Malandrucco (Susy) e Claudio Bigagli (il medico legale Fontana).

Fosca Innocenti: tutte le anticipazioni sull’episodio di stasera

Nella puntata di stasera, una banda di rapinatori armati fa irruzione in una banca nel centro di Arezzo, minacciando clienti e dipendenti. Dopo aver preso i soldi dalla cassaforte, provano a rubare una valigetta a un uomo, il proprietario del bar più importante della città, recatosi a depositare gli incassi del fine settimana. Quando l’uomo prova a ribellarsi, tuttavia, gli sparano un proiettile al cuore. All’arrivo della guardia giurata, stranamente in ritardo rispetto al turno di lavoro, i rapinatori sono già fuggiti. Intanto, un senzatetto,che abita proprio lì nei paraggi, vede tutto e Fosca Innocenti si precipita da lui per raccogliere la testimonianza e provare a interrogare gli altri presenti, inaugurando, così, la prima indagine che la vede coinvolta assieme alla sua squadra. Saranno l’intuizione e il suo impeccabile fiuto a guidarla verso la soluzione e a catturare i colpevoli.