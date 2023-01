Fosca Innocenti 2 stasera su Canale 5: trama e cast della prima puntata

Amore e crimine tornano ad Arezzo per la seconda stagione di Fosca Innocenti, fiction con protagonista Vanessa Incontrada. Stasera 13 gennaio, alle 21.45 in prima visione su Canale 5, andrà in onda la prima di quattro puntate che si concentreranno sulle indagine della vicequestore toscana e della sua squadra tutta al femminile. Non mancheranno, accanto ai momenti crime, anche le scene comedy e sentimentali, con la difficile storia d’amore fra la protagonista e l’oste rubacuori Cosimo, interpretato da Francesco Arca. Nel cast anche Desirée Noferini, Rosa Lulli e Francesco Leone. La fiction andrà in onda per quattro venerdì consecutivi fino al 3 febbraio, data del finale di stagione. Visione disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play e Infinity.

Fosca Innocenti 2, le anticipazioni della fiction stasera 13 gennaio 2023 su Canale 5

La trama di Fosca Innocenti 2 ripartirà dagli eventi dell’ultima puntata della prima stagione. Nell’episodio finale, la protagonista (Vanessa Incontrada) era pronta a lasciar partire Cosimo (Francesco Arca), che non aveva mai smesso di amare, desideroso di andar via da Arezzo. Con un colpo di scena improvviso, tuttavia, l’uomo aveva deciso di restare, confessando di contraccambiare i sentimenti di Fosca con un bacio pieno di passione. In questa seconda stagione, però, altri problemi si presenteranno alla sua porta. Mentre Fosca rischierà di perdere il casale dove ha trascorso la sua infanzia, una sua vecchia fiamma farà ritorno ad Arezzo. Si tratta di Lapo Fineschi (Giovanni Scifoni), che inevitabilmente complicherà il suo rapporto con Cosimo.

Fra le new entry anche un nuovo membro della squadra di Fosca Innocenti. Accanto all’agente scelta Giulia De Falco (Desirée Noferini), all’ispettrice Rosa Lulli (Cecilia Dazzi) e all’assistent Pino Ricci (Francesco Leone), ci sarà infatti Rita Fiorucci, con il volto di Caterina Signorini. La neo arrivata causerà non pochi problemi all’interno della squadra. Guai d’amore anche per Rosa, che conoscerà l’affascinante maestro di ballo Sergio Muniz (José Rodriguez). Giulia, fino ad ora decisa a non legarsi a nessuno, sembrerà invece aver cambiato idea ed andare alla ricerca di una storia seria. Che dire poi di Pino, stanco di vivere una relazione a distanza con la storica fidanzata. Persino la pm Giuliana Perego (Irene Ferri), rigorosa e impenetrabile, farà i conti con nuovi cambiamenti.

Fosca Innocenti 2, trama della prima puntata e curiosità sulla serie

La prima delle quattro puntate della stagione, dal titolo Come una principessa, vedrà Fosca Innocenti alle prese con un nuovo giallo. Caso centrale dell’episodio sarà la morte di una ragazza, che apparentemente si è gettata dalla finestra di un castello poco prima del matrimonio. Il gesto sembrerebbe inoltre ricordare un altro evento del passato, avvolto nella leggenda locale che il custode della stessa rocca racconta ai turisti. Fosca però capirà ben presto che qualcosa non torna, iniziando a indagare più a fondo. Le ricerche infatti la condurranno di fronte a una verità ben peggiore: non si tratta di suicidio, ma di omicidio. Sul versante privato, la vicequestore incontrerà la sua vecchia fiamma Lapo Fineschi, uomo facoltoso che con cui ebbe una storia durante l’università. Il suo arrivo rischierà di mettere in crisi il delicato rapporto di Fosca con Cosimo.

Con l’annuncio della nuova stagione, Giovanni Scifoni ha raccontato sui social un piccolo incidente, per fortuna senza conseguenze, avvenuto sul set. Durante il suo primo giorno di riprese, l’attore ha girato alcune sequenze in moto, dovendo balzare giù in corsa. Sfortunatamente, il mezzo è finito sul piede di Vanessa Incontrada, finita a terra dolorante. «Piacere, sono Giovanni e interpreto un nuovo personaggio della serie», ha poi commentato Scifoni, aiutando la collega. «Faremo molte scene assieme», ha ironizzato alla fine.