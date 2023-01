Fosca Innocenti 2, incidente con la moto sul set per Vanessa Incontrada

«Quando devo firmare il contratto per la serie mi chiedono: sai portare la moto? Avoja, faccio pure le pinne. Ma tipo manco il ciaetto so guidare. Il primo giorno di set mi danno questo mostro enorme. Azione, parto, la moto va lunga, io salto all’indietro, non mi faccio niente. Una donna sta a terra dolorante, la moto le è finita sul piede. È Vanessa Incontrada». Così Giovanni Scifoni racconta l’incidente con la moto di Vanessa Incontrada sul set di Fosca innocenti 2.

Fosca Innocenti 2, incidente in moto sul set per Vanessa Incontrada: cosa è successo

«Piacere, io sono Giovanni, faccio il nuovo personaggio della serie, abbiamo molte scene insieme. Domani comincia #fosca2 su #canale5 e io sono Lapo, quasi sempre, quando c’è la moto c’è lo stuntman» ha spiegato l’attore in un post su Facebook.

Nella nuova serie la Incontrada torna a interpretare il ruolo di Fosca, un vicequestore che lavora ad Arezzo. La donna ama molto la natura e vive in un casolare. Ogni tanto ama fare le passeggiate con il cavallo. Ha un olfatto particolare, tanto che riesce a distinguere ogni fragranza e a trasformarla in un indizio nei suoi casi. La squadra che la segue per le indagini è per la maggior parte femminile, ma non manca l’amore.

La serie

Nella nuova stagione, che partirà domani 13 gennaio, tra gli altri attori ci saranno come novità: Sergio Múniz, Maria Chiara Centorami e Caterina Signorini, oltre a Giovanni Scifoni. Ci saranno alcuni protagonisti della stagione precedente, con gli attori: Desirée Noferini, Cecilia Dazzi, Francesco Leone, Claudio Bigagli e Irene Ferri.

Vanessa Incontrada si vede spesso in televisione negli ultimi anni. Ha condotto Zelig e Striscia La Notizia, oltre a essere molto seguita sui social. L’attrice ha anche diversi ruoli in fiction e film.