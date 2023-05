Forze armate, il governo vuole alzare il limite d’età per i concorsi

Il governo, grazie a una strategia ideata dal presidente della commissione Difesa della Camera, Nino Minardo, insieme al ministro della Difesa Guido Crosetto, si prepara a quella che sarebbe una vera e propria rivoluzione. Secondo quanto rivela Repubblica, il limite d’età per l’accesso a tutte le carriere nelle forze armate e di polizia sarà alzato e questo aprirebbe a migliaia di disoccupati la strada verso i concorsi di ufficiali e sottoufficiali di esercito e carabinieri, oltre che di vigili del fuoco. Una scelta che va di pari passo a un’altra legge, approvata già durante la scorsa legislatura, con cui si è cancellata la riduzione delle piante organiche prevista al 2024, a causa della guerra in Ucraina. E così ci sarebbero almeno 5 mila posizioni da riempire e nuovi concorsi da bandire.

L’obiettivo della proposta di legge è aiutare «chi ha perso il lavoro»

Nella relazione che accompagna la proposta di legge viene evidenziato anche l’obiettivo previsto con l’idea di Minardo, cioè quello di aprire a chi «ha perso il lavoro e non riesce a trovarne un altro in un momento difficile come quello che stiamo vivendo». E così il governo si preparerebbe ad ammortizzare i disoccupati grazie ai concorsi nelle forze armate. E ancora: «La proposta di legge intende iniziare un percorso che, in stretto raccordo con il ministro della Difesa e i Capi di Stato Maggiore delle Forze armate, porti ad una adeguata elevazione del limite di età per la partecipazione ai concorsi. Adeguata all’evoluzione sociale e culturale della popolazione italiana e anche alle legislazioni di vari Paesi europei e degli Stati Uniti». Infine: «È necessario, come per altro già avviene per altre procedure concorsuali, tenere conto dell’innalzamento dell’aspettativa di vita ma anche del fatto che gli stili di vita sono cambiati e il mondo dello studio e del lavoro sono diventati più flessibili e sempre meno scanditi da tappe certe. Una nuova normativa oltre che metterci al passo con i nostri alleati rappresenterebbe anche un obiettivo sociale non indifferente: di fatto daremmo una possibilità di partecipare ai concorsi ai cittadini più maturi che per svariati motivi hanno superato il limite d’età e questo rappresenterebbe anche una possibilità molto importante per quelle fasce giovanili particolarmente colpite dalla disoccupazione».

I limiti attuali e quelli proposti

Attualmente per poter accedere ai concorsi per le carriere in esercito, polizia, carabinieri e vigili del fuoco il limite varia dai 24 ai 28 anni. Nella proposta, invece, il limite passerebbe da 24 a 30 anni per i volontari in ferma prefissata iniziale e da 28 a 35 anni per quelli in ferma prefissata triennale. Poi si parla di passare da 25 a 31 anni massimi per polizia e vigili del fuoco e portare a 30, infine, il limite per i carabinieri.