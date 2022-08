Forza Nuova esclusa dalle elezioni, mancano le firme: è la prima volta dal 2001

Novità per le elezioni 2022, il partito neofascista Forza Nuova è stato escluso per mancanza di firme, non succedeva dal 2001. Ecco come sono andate le cose.

Forza Nuova esclusa dalle elezioni: ecco perché

Forza Nuova esclusa dalle elezioni politiche 2022. Il partito di Roberto Fiore non è stato ammesso dalle Corti d’Appello, dal Veneto alla Lombardia, fino all’Umbria e alla Toscana. Il motivo ha natura tecnica procedurale: non sono state raccolte le 36mila firme necessarie che rappresentano i requisiti minimi di legge. Era dall’anno 2001 che Forza Nuova partecipava con la sua lista al voto, resta esclusa dalle elezioni dopo 21 anni.

Il leader Roberto Fiore preannuncia battaglia ed è pronto a presentare i ricorsi. Lui stesso si era candidato alla Camera nel collegio plurinominale Lazio 1 e uninominale Roma Centro. Era andato personalmente a depositare il simbolo alla corte di Appello di Roma, senza presentare le firme necessarie perché ha ritenuto di essere libero da tale obbligo per avere inserito nel simbolo il partito Europeo Apf, associazione dei partiti nazional-rivoluzionari e neofascisti europei. Questo poteva essere un modo per aggirare l’obbligo, ma i giudici hanno bocciato tale escamotage.

Le parole del leader Roberto Fiore

Roberto Fiore, rappresentante principale di Forza Nuova, ha criticato ciò che è successo e ha detto: «Il sistema si è mosso in modo banditesco, organizzando, per la prima volta nella storia, delle elezioni estive con tanto di raccolta firme a Ferragosto, quindi rubando il tempo minimo ad un’ipotesi di coalizione tra forze anti-sistema. Il 50% degli italiani non va a votare e fra di loro i tanti che hanno vissuto con orrore il periodo della dittatura sanitaria, che hanno preso consapevolezza dell’abisso in cui è sprofondato il sistema con l’escalation del green pass e che hanno assistito allibiti alla carcerazione di 10 connazionali, per alcuni di loro la detenzione continua tutt’oggi. Forza Nuova presenterà i ricorsi, certa che in ultima analisi quando tutti gli stadi della malata giustizia italiana saranno esauriti la Corte Europea ci darà ragione».

Dunque, ora bisognerà attendere l’esito dei ricorsi per capire se il partito di estrema destra parteciperà alle prossime elezioni o sarà escluso definitivamente.