Forza Italia, Paolo Berlusconi al Senato nel collegio di Silvio: lui smentisce

Dopo la morte di Silvio Berlusconi, Forza Italia pensa alla riorganizzazione. Antonio Tajani, che sarà il primo presidente del partito diverso dal fondatore, ha chiamato a raccolta tutti i big di FI. Ciò che il vicepremier e ministro degli Esteri vuole evitare, infatti, è un esodo che sembra quasi annunciato, con molti a lasciare Forza Italia e convogliare in Fratelli d’Italia, partito della premier Giorgia Meloni. Il coordinatore, in attesa di assumere il ruolo di leader, parla con vicecoordinatori, capigruppo e governatori, ma si trova anche di fronte il caso del seggio lasciato vacante al Senato. Il collegio senatoriale di Monza è rimasto vacante e potrebbe essere il fratello di Silvio Berlusconi, Paolo, a candidarsi. Ma lui sul Corriere della Sera frena.

Paolo al posto di Silvio al senato? Arriva la frenata

La candidatura di Paolo Berlusconi sarebbe un modo per far capire come la famiglia Berlusconi sia ancora strettamente collegata al partito. Con il fratello del Cavaliere, quindi, si manterrebbe il posto al Senato. Ma lui frena e al Corriere della Sera parla in maniera generica: «I dirigenti e Tajani troveranno per quel posto un nome che sia espressione del ricordo di Silvio». Il primo passaggio, però, sarà quello di Tajani presidente. L’articolo 19 dello statuto di Forza Italia recita: «In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente, il Comitato di Presidenza convoca immediatamente il Consiglio Nazionale che provvede alla sua sostituzione temporanea per il periodo strettamente necessario per la convocazione del Congresso Nazionale». In sintesi: in vista del congresso, il reggente sarà Antonio Tajani. E nessuno sembra voler mettere in discussione la successione naturale all’interno del partito stesso.