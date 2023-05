Energia, Forza Italia ricicla Giuseppe Moles per la società Acquirente unico

Non c’è solo la Rai. Appena giunta in porto la lottizzazione di Viale Mazzini, la maggioranza di centrodestra lavora per piazzare i suoi uomini negli altri posti strategici. Si parla, in questo caso, della galassia delle controllate pubbliche che si occupano di energia. Dopo aver sistemato il leghista Paolo Arrigoni alla guida del Gestore dei servizi energetici (Gse, la società interamente partecipata dal ministero dell’Economia e delle finanze che ha l’incarico di promuovere e sviluppare le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica e per questo gestisce non poche risorse finanziarie), ora ci si appresta a cambiare i vertici delle sue controllate.

Giuseppe Moles, ex sottosegretario all’Editoria con Draghi

E una di queste in particolare, cioè Acquirente unico, controllata dallo stesso Gse. Ad Au è affidata la fornitura di energia elettrica per i clienti del “mercato di salvaguardia” e del “mercato di maggior tutela”, cioè i clienti che ancora non hanno scelto un fornitore sul mercato libero, dove i prezzi cioè non sono stabiliti dall’Autorità per l’energia. E proprio qui potrebbe replicarsi con molta probabilità lo “schema Arrigoni”, cioè la scelta di ripescare un politico che ha mancato la rielezione alle politiche del 2022. Stavolta, dopo il turno della Lega, toccherà a Forza Italia. Al vertice di Au, infatti, è in arrivo Giuseppe Moles, già deputato del Popolo della libertà e poi senatore FI nell’ultima legislatura. Con il governo Draghi ha anche rivestito il ruolo di sottosegretario all’Editoria.

Il suo posto naturale fu ceduto alla ministra Casellati…

Moles, come detto, non ha centrato il ritorno in parlamento alle ultime elezioni. L’ex sottosegretario, potentino di nascita e commissario lucano di Forza Italia, è stato sacrificato nell’infernale sistema di assegnazione dei seggi previsto dalla legge elettorale e il suo posto naturale, in Basilicata, è stato assegnato all’attuale ministra per le Riforme, Elisabetta Casellati, veneta. Una decisione accettata da Moles con spirito di servizio, tanto che all’esito del voto commentò: «Grande soddisfazione per l’affermazione di Forza Italia in Basilicata che arriva al 9 per cento, un risultato estremamente positivo di cui sono particolarmente orgoglioso così come dell’importante lavoro svolto da tutta la squadra azzurra, che ha portato alla elezione del presidente Elisabetta Casellati». Ora però è pronto il risarcimento. La decisione sarà ufficializzata il 31 maggio quando si riunirà l’assemblea del Gse. Moles prende il posto di un altro lucano, Filippo Bubbico, spinto dall’area sinistra del Pd (Pierluigi Bersani fu un suo grande sponsor). Fonti vicinissime al dossier danno la nomina fatta al 99 per cento, giusto per tenere libero un margine per circostanza. E la lottizzazione va avanti.