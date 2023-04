Il destino incerto di Forza Italia dopo l’era Berlusconi

Un presente gravido di preoccupazioni, per le condizioni del leader Silvio Berlusconi, e di conseguenza un futuro ricco di incognite per Forza Italia. Nel partito, in queste ore, il sentimento più diffuso è quello di smarrimento: forse per la prima volta, nonostante l’ex presidente del Consiglio abbia avuto vari problemi di salute, dirigenti e parlamentari si stanno rendendo conto di cosa sia il loro partito senza la guida storica. Con una sorta di pensiero strisciante: «Senza il presidente, non esistiamo». Una tesi dettata dall’angoscia, sicuramente. Ma non così lontana dalla realtà. In ogni caso gli azzurri dovranno provare a camminare con i propri piedi, senza aggrapparsi all’”Uomo della Provvidenza”.

La mancanza cronica di un erede politico (per un partito che potrebbe scomparire)

Il primo partito personale d’Italia sta facendo i conti con il declino fisico (e irreversibile) del suo fondatore. E all’orizzonte non si scorge un “delfino”. Il dubbio però è se dopo Berlusconi esisterà ancora un partito da guidare. «Le riflessioni sul futuro di Forza Italia ora sono premature», premette Lorenzo Pregliasco, analista politico e co-fondatore di Quorum e di YouTrend, interpellato da Tag43. «Tuttavia», aggiunge, «si può dire che una parte importante del consenso di Forza Italia sia tuttora legata alla figura del leader, anche se in misura minore rispetto al passato quando era al 30 per cento. Insomma la figura di Berlusconi è sempre carismatica». Al momento, osserva l’analista politico, «tende a esserci uno spostamento verso il Sud, ed è un elemento tipico dei partiti che affrontano la loro fase crepuscolare. Forza Italia è attualmente un partito più meridionale rispetto al passato».

Le due anime del partito e la possibile diaspora azzurra

Intanto la reggenza spetta ad Antonio Tajani, vicepremier e coordinatore nazionale di Forza Italia, che nelle ultime settimane ha rafforzato la sua posizione grazie all’asse stabilito con la deputata e compagna di Berlusconi, Marta Fascina. Un consolidamento che ha significato una maggiore vicinanza a Fratelli d’Italia e alla linea del governo Meloni. Di contro si è registrato l’indebolimento dell’ala capitanata dalla capogruppo al Senato, Licia Ronzulli, più vicina alla Lega, attraverso la sostituzione alla guida dei deputati azzurri di Alessandro Cattaneo con Paolo Barelli, fedelissimo di Tajani. Una divisione che potrebbe acuirsi con il passo di lato del padre padrone del partito. La previsione è quella dell’avvio della diaspora forzista in varie direzioni. «In questo caso facciamo un passo in avanti. Ma in caso di cambiamenti, per Forza Italia non sarebbe semplice mantenere l’identità e l’autonomia attuale», osserva sempre Pregliasco. «È probabile che una parte di Fi andrebbe altrove, verso Fratelli d’Italia e in parte verso l’area più centrista». Dunque, Tajani si avvicinerebbe ancora di più a Meloni, Ronzulli alla Lega e un’area liberale avrebbe la possibilità di entrare nel progetto del Terzo polo, targato Carlo Calenda e Matteo Renzi.

La maledizione dell’erede: da Alfano a Parisi

Il piano B sarebbe quello di trovare un sostituto che tuttavia al momento non si intravede nei ranghi dirigenziali. In passato Berlusconi aveva lasciato intendere di essere disposto a un cambio della guardia, ma i possibili delfini sono stati puntualmente rinnegati, finendo spesso nel dimenticatoio. «È di fatto la chiusura della seconda Repubblica, perché la seconda Repubblica è Berlusconi. Non ho mai creduto alla successione di Berlusconi», ha del resto affermato Calenda, ospite a Tagadà su La7. L’esempio principe è quello di Angelino Alfano, per anni braccio destro dell’ex presidente del Consiglio. Aveva i galloni di erede politico, ma la lunga attesa lo ha logorato, portandolo addirittura alla rottura. Alfano è ormai da tempo fuori dalla galassia politica. Non è stato da meno il trattamento riservato a Giovanni Toti, che per qualche tempo è stato l’ombra politica di Berlusconi. E all’ombra è rimasto, fino a che non ha deciso di mettersi in proprio, peraltro senza grandi fortune, fatta eccezione per la rielezione a presidente della Regione Liguria. Così come sono stati cancellati altri nomi, per esempio Stefano Parisi, e ancora di più Gianfranco Fini. Che, però, non puntava a farsi nominare ma a spodestare il leader dell’allora Popolo delle libertà. Impresa riuscita a destra da Giorgia Meloni. Il risultato è comunque sotto gli occhi di tutti: Forza Italia senza il Cavaliere è un partito acefalo.