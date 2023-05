Fortunato Petrucci, chi era il ragazzo di 24 anni morto nell’incidente a Maranello

Incidente mortale a Maranello: purtroppo il bilancio è di una vittima di 24 anni, Fortunato Petrucci e di alcuni feriti in modo non grave.

La dinamica dell’incidente a Maranello

L’auto che guidava Fortunato, una Ford Ecosport, ha subito uno scontro frontale con un Fiat Doblò con a bordo due uomini. Lo schianto è stato terribile e violento causando traumi al ragazzo molto gravi. I medici e gli infermieri hanno praticato le manovre di rianimazione al ragazzo, poi la corsa verso Baggiovara, purtroppo lievi. Ferite lievi invece per la fidanzata di diciotto anni che sedeva accanto a lui, portata anche lei all’ospedale di Baggiovara come le due persone del Doblò, due uomini di 37 e 48 anni. I carabinieri della Compagnia di Sassuolo hanno effettuato i rilievi dell’incidente. Da quanto ricostruito tramite una prima analisi della dinamica, la Ford con a bordo la giovane coppia aveva appena preso la Pedemontana in direzione Maranello percorrendo alcuni metri superando anche un distributore, ma è finita frontalmente contro il monovolume Fiat che procedeva sull’opposta direzione di marcia. Un impatto devastante che ha fatto perdere la vita al 24enne.

Chi era Fortunato Petrucci

Il ragazzo di nome Fortunato Petrucci era originario di Napoli dove risiedeva; dopo un periodo di studi aveva iniziato a lavorare con impieghi interinali. Dal mese di maggio si trovava in Emilia-Romagna, per vedersi con la fidanzata, anche lei originaria di Napoli, ma che ora vive a Sassuolo. Una tragedia che ha attraversato l’Italia arrivando al capoluogo campano, fino ai familiari e agli amici di Alex che si trovano sotto shock per la notizia. «Come si riesce a vivere senza di te, tu eri il nostro vivere», le parole drammatiche del papà Enrico sul profilo Facebook, seguite da commozione e incredulità da parte di amici e conoscenti. «Un ragazzo esemplare», scrive un amico. «Un ragazzo splendido, buono, educato e pieno di valori», le parole di un altro dei tanti commenti.