La Fortuna stasera su Rai1: trama e cast della serie con Stanley Tucci

Un’avventura per mare e un antico tesoro da trovare. Questi i cardini de La Fortuna, serie tv di Alejandro Amenabar tratta dal fumetto Il tesoro del cigno nero dello spagnolo Paco Roca. Stasera 30 maggio, alle 21,25 su Rai1, andranno in onda i primi tre episodi, mentre domani sera toccherà alla seconda e ultima parte. Protagonista è Stanley Tucci nei panni di Frank Wild, cacciatore di reliquie sulle tracce di un galeone spagnolo dell’Ottocento. La trama si ispira alla storia vera della fregata spagnola Nuestra Señora de las Mercedes, il cui rinvenimento fu annunciato nel 2007 da una società privata americana che la portò oltreoceano, dando vita a una lunga battaglia legale con Madrid. Nel cast anche Alvaro Mel, Ana Povolosa e Clarke Peters. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

La Fortuna, trama e cast della serie stasera 30 maggio 2022 su Rai1

La trama si concentra sul cacciatore di tesori Frank Wild (Stanley Tucci). Durante una delle sue missioni di ricerca si imbatte, sul fondale dell’Oceano Atlantico, in uno dei relitti più celebri della storia. Localizza infatti La Fortuna, imbarcazione spagnola che la marina britannica affondò nel 1804. Al suo interno, riposa ancora un’inestimabile quantità di oro e gioielli che chiunque vuole accaparrarsi. A chi spetta infatti il relitto? Agli Stati Uniti, dato che il rinvenimento è opera di un cittadino americano, oppure alla Spagna, originaria proprietaria delle monete e della nave?

Il difficile compito di risolvere l’arcano finisce nelle mani di Alex Ventura (Alvaro Mel), un giovane e ancora inesperto diplomatico. Suo malgrado, il ragazzo di ritrova a capo di una pericolosa missione di recupero del famoso tesoro, da cui lo stesso Wild sembra intenzionato a non separarsi per alcun motivo. Al suo fianco potrà però contare su Lucia Vallarta (Ana Pavolosa), funzionaria pubblica del governo spagnolo, e Jonas Pierce (Clarke Peters), avvocato americano e grande appassionato dei pirati. Durante l’avventura, il giovane Alex capirà l’importanza non solo del denaro, ma anche dell’amore e dell’amicizia. Nel cast anche T’Nia Miller nei panni di Susan McLean, un avvocato in combutta con Wild, e Karra Elejalde, volto del ministro spagnolo della Cultura Enrique Moliner.