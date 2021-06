Fortnite, inizia la stagione 7. La mattina dell’8 giugno, dopo qualche ora di problemi dovuti alla manutenzione, i server del celebre gioco di Epic Games sono tornati online con la nuova stagione del Battle Royale gratuito più giocato al mondo, disponibile sugli store di Playstation 4, Xbox One, Pc e smartphone. La stagione si concluderà il prossimo 21 settembre. Tante le novità. Con una nota, la stessa Epic Games ha confermato innanzitutto la sparizione delle celebri “Armi Primordiali”, senza sbilanciarsi troppo sulla loro sostituzione. Presenti nuovi “forzieri cosmici” con ricompense maggiori, la possibilità di guidare gli Ufo e tante armi ed equipaggiamenti speciali. La novità più importante però è quella dedicata ai personaggi utilizzabili durante la partita.

Fortnite stagione 7: i nuovi personaggi, da Superman a Rick & Morty

La settima stagione di Fortnite, dall’intrigante titolo Invasione, si prepara infatti a ospitare nientemeno che Clark Kent/Superman e gli irriverenti Rick & Morty, protagonisti di una delle serie animate più seguite degli ultimi anni, oltre ad altri personaggi misteriosi. Per quanto riguarda la trama è in arrivo una vera offensiva aliena che, nelle fattezze, ricalca quella già vista al cinema in Independence Day, capolavoro fantascientifico del 1996 con Will Smith. Come si può vedere nel trailer rilasciato in mattinata, la forma dell’astronave, l’attacco laser e la successiva distruzione della città è una copia perfetta degli effetti speciali del film hollywoodiano.

Su Fornite il 16 e il 17 giugno si giocano anche gli Europei 2020

Fornite ospiterà inoltre anche gli Europei con la Uefa Euro 2020 Cup di Fortnite che si svolgerà i prossimi 16 e 17 giugno. In questi giorni, i gamer di tutto il mondo potranno competere in due fasi, durante le quali avranno l’opportunità di ottenere punti preziosi. I migliori giocatori avranno la possibilità di vincere premi in denaro e ricompense da sfruttare sul gioco. «Da tempo i nostri giocatori volevano sperimentare il calcio su Fortnite», ha dichiarato Nate Nanzer, responsabile delle partnership globali di Epic Games. «La collaborazione con la Uefa è un altro entusiasmante modo per celebrare il calcio».

I numeri di Fortnite: nel 2020 spesi sull’Epic Games Store 700 milioni di dollari

Fortnite, sin dalla sua uscita nel 2017, è divenuto un vero e proprio fenomeno videoludico e i suoi numeri sono cresciuti esponenzialmente mese dopo mese. Il report annuale della stessa Epic Games rilasciato a gennaio affermava che gli utenti erano cresciuti del 192 per cento rispetto all’anno precedente, complice anche la pandemia. La piattaforma online conta a oggi 350 milioni di iscritti ed è arrivata a ospitare mediamente 31,3 milioni di videogiocatori al giorno, con un massimo di 13 milioni collegati in contemporanea. Questa esplosione di gamer ha anche portato a un aumento degli “acquisti in app”, ossia le micro-transazioni per comprare armi o costumi, e del tempo complessivo di gioco. Nel 2020, i clienti hanno speso sull’Epic Games Store oltre 700 milioni di dollari, trascorrendo in rete complessivamente 5,7 miliardi di ore.

Fortnite: i giocatori vip, da Griezmann e Ibrahimovic a Drake

La grande capacità di Fortnite è stata quella di coinvolgere tutte le fasce della popolazione, dai giovani ai veterani, dalla gente comune ai vip. Fra questi ultimi, sicuramente bisogna menzionare l’attaccante del Barcellona e della nazionale francese Antoine Griezmann, il quale esulta a ogni gol emulando un celebre ballo presente nel videogioco. Le petit diable è però solo il capitano di una squadra davvero imbattibile, che comprende Harry Kane e Dele Alli del Tottenham, Zlatan Ibrahimovic del Milan, Dani Carvajal del Real Madrid e l’attaccante del Chelsea Timo Werner. Online è possibile trovare anche le star dell’Nba Paul George e Reggie Jackson oppure i rapper statunitensi Drake e Travis Scott.