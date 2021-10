Se la truffa è un gioco da ragazzi

Un giocatore su cinque è vittima dei truffatori. Solo un terzo però sarebbe in grado di individuare un hacker. Sono i risultati della ricerca di Lloyds, uno dei principali gruppi bancari e assicurativi del Regno Unito, in merito ai furti online ai danni dei gamer in Gran Bretagna. La maggior parte degli illeciti si sarebbe verificata, secondo lo studio, sui videogiochi multiplayer Fifa, Fortnite e Roblox. Per questo motivo, la stessa banca rilascerà a breve un codice di sicurezza Shield (dall’elevato grado di protezione) per nascondere i dati sensibili ed effettuare uno screening delle chat.

Acquisti fittizi e malware sui device, le truffe sui videogiochi

«I truffatori sono sempre alla ricerca di nuovi modi per ingannare le persone e il mondo dei videogiochi non fa eccezione», ha detto Philip Robinson, direttore del settore di prevenzione frodi presso Lloyds. «Spesso si tratta di bande criminali che mirano a guadagnare la fiducia dei giovanissimi per accedere ai loro dati personali». L’accesso ai celebri giochi multiplayer è esploso durante la pandemia, quando il mondo virtuale sembrava l’unica via d’uscita dalle restrizioni anti-Covid. Lo studio inglese ha infatti notato come ogni giocatore trascorra mediamente 14 ore a settimana davanti allo schermo, con un sostanziale aumento dell’impiego di denaro per le microtransazioni. Un ambiente «ricco e maturo per un truffatore», ha aggiunto dunque Robinson, dove la fiducia con gli estranei rientra nella routine quotidiana.

Differenti anche le tipologie di truffa. Le più comuni, rileva Lloyds, sono quelle che inducono i giocatori ad acquistare console e videogiochi da canali fittizi. Diffuso anche il download di malware sui dispositivi, spesso celati sotto annunci pubblicitari per giochi a prezzi ben al di sotto rispetto a quanto richiesto sui canali ufficiali.

Cos’è il phishing, tipologia di furto in grande ascesa

In ascesa anche i casi di phishing. Si tratta dell’invio da parte degli hacker di una email o un messaggio nelle chat private, in cui i giocatori sono persuasi a rivelare preziosi dati personali. Per riciclare i soldi, le bande criminali fanno uso poi dei cosiddetti “Money Mule”, clienti bancari che accettano di ricevere denaro sui loro conti privati. «Ho provato ad accedere al mio account, ma mi sono accorto che indirizzo email e password erano stati modificati ed io ero stato bloccato», ha dichiarato al Guardian un gamer di 20 anni che ha denunciato un furto dall’Arabia Saudita. «Si è scoperto che il truffatore aveva trovato il modo di accedere al mio profilo, modificando le credenziali e avendo accesso illimitato alla mia carta di credito».

«Le frodi sono purtroppo all’ordine del giorno», ha affermato Jo Twist, amministratore delegato di Ukie, associazione britannica dedicata alla tutela dei gamer. «Per questo le case di produzione lavorano duramente per garantire un posto sicuro e divertente». Già tre anni fa, Action Fraud, ente che raccoglie le segnalazioni di truffe online, aveva messo in guardia i videogiocatori dagli attacchi degli hacker. Solo su Fortnite, ogni utente aveva perso in media 146 sterline (circa 170 euro) per via delle frodi in-game.