Forte temporale a Roma: tuoni, fulmini e alberi caduti sulla Capitale

Un forte temporale ha colpito a Roma la scorsa notte, mettendo paura a molti abitanti. Tuoni, fulmini, vento e violenta pioggia si sono scagliati nella Capitale, causando non pochi disagi a chi in quelle ore si trovava per strada. Ecco cosa è accaduto.

Forte temporale a Roma: notte di paura

Un forte temporale con tuoni, fulmini, vento e pioggia si è abbattuto la scorsa notte a Roma. La tempesta ha interessato tutta la Capitale, in particolare la zona nord, e diverse zone della regione Lazio. Seppur sia durata poco più di un’ora, ha causato danni e disagi, come testimoniato dai tanti video registrati dagli abitanti.

“Mai visto un temporale così sulla Capitale”. “Fulmini e tuoni da ore su Roma. Che succede?”. “Dall’una di notte un forte temporale, tromba d’aria e poi fulmini e pioggia, davvero spaventoso. Ora sono le 2.05 e sembra essere tornata la calma”, hanno scritto alcuni cittadini sui social. Intanto, il telefono dei Vigili Del Fuoco ha squillato numerose volte durante la notte e tante sono state le richieste di intervento.

Le previsioni della Protezione Civile

In particolare, hanno destato preoccupazione le forti e improvvise raffiche di vento, che hanno anche abbattuto alcuni alberi della capitale. La tempesta, tuttavia, era stata annunciata dal Centro funzionale regionale del Lazio. Questo aveva riportato il bollettino del Dipartimento della Protezione Civile, che aveva emesso un’allerta gialla per vento su tutta la regione.