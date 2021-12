Forrest Gump, stasera su Italia 1: trama, cast e curiosità sul film con Tom Hanks

Tom Hanks è il protagonista di Forrest Gump, in onda stasera, mercoledì 29 dicembre 2021, alle 21.20 su Italia 1. Diretto da Robert Zemeckis e uscito nelle sale cinematografiche nel 1994, il film racconta la storia di Forrest Gump, un uomo dotato di uno sviluppo cognitivo inferiore alla media, nato negli Stati Uniti a metà degli Anni 40 e, per merito di una serie di coincidenze, testimone di una serie di importanti vicende della storia del Paese.

Forrest Gump: le cose da sapere sulla commedia in onda stasera su Italia 1 alle 21.20

Forrest Gump: la trama

Forrest Gump racconta trent’anni di storia americana del Novecento, dal 1950 al 1980, attraverso gli occhi di un bambino, poi ragazzo, infine uomo, affetto da disabilità intellettive. Seduto su una panchina alla fermata di un autobus a Savannah, Forrest inizia a raccontarsi a due signore sedute con lui. Parte dall’infanzia, trascorsa a Greenbow con la madre, che lo sprona a non deprezzarsi e a non permettere che gli altri lo bullizzino per le protesi alle gambe, che indossa per correggere i problemi di postura, e per il suo lieve ritardo mentale. Passa, poi, a un incontro che ha cambiato tutto: quello con Jenny, la ragazza che, ben presto, si trasformerà nella sua migliore amica e grazie alla quale scoprirà di avere talento nella corsa. Una dote che lo porterà a frequentare l’Università dell’Alabama come giocatore di football. Prosegue, infine, a ricordare tutto quello che è successo dopo la laurea, quando decide di arruolarsi nell’esercito. È proprio lì che impara a giocare a ping pong e conosce Bubba e il tenente Dan Taylor, due amicizie che avranno su di lui un’influenza straordinaria. Unitamente agli incontri che farà quasi per caso (da Elvis Presley a John Fitzgerald Kennedy, da John Lennon a Richard Nixon), alle imprese a cui prenderà parte e alle avventure che intraprenderà, vivendo con estrema semplicità, intrecciando legami duraturi e tenendo sempre a mente i saggi insegnamenti della mamma.

Forrest Gump: il cast

Accanto a Tom Hanks nel ruolo di Forrest Gump, nel cast figurano anche Robin Wright (Jenny Curran), Gary Sinise (Tenente Dan Taylor), Sally Field (mamma Gump), Mykelti Williamson (Bubba), Geoffrey Blake (Wesley), Sonny Shroyer (coach Bear), Sam Anderson (preside Hancock), Tiffany Salerno (Carla), Marla Sucharetza (Lenore) e Michael Burgess (Cleveland).

Forrest Gump: cinque curiosità sulla pellicola

1) Forrest Gump: le differenze tra film e romanzo

Come tutti sanno, Forrest Gump è liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Winston Groom, pubblicato nel 1986. Tuttavia, il personaggio in scena e quello di carta e inchiostro sembrano parecchio diversi tra loro: campione di ping pong e football, corridore instancabile e reduce di guerra, il Forrest del film sembra molto più impacciato e meno avventuroso rispetto a quello del libro. Nel romanzo, infatti, il ragazzo viene descritto come un amante passionale che diventa, dapprima, un acclamato campione di scacchi e, successivamente, un astronauta della Nasa. Ma non finisce qui. Precipitato per errore in Papua Nuova Guinea durante una missione spaziale, viene tenuto prigioniero dagli aborigeni per oltre 4 anni.

2) Forrest Gump: l’ispirazione e i retroscena della celebre corsa

Una delle scene cult della pellicola è, sicuramente, quella della corsa. L’idea è ispirata a un fatto di cronaca realmente accaduto: nel 1982, appena 16enne, Louis Michael Figueroa ha corso dal New Jersey a San Francisco senza mai fermarsi, per sostenere l’American Cancer Society. Al contrario di Figueroa, Hanks non era pronto a sostenere tutti quei chilometri e, per questo, il regista ha deciso di utilizzare una controfigura. In diversi frame, al suo posto, è subentrato il fratello, Jim.

3) Forrest Gump: gli attori in lizza per il ruolo principale

Oltre ad Hanks, Zemeckis aveva preso in considerazione altri 3 attori: John Travolta, Bill Murray e Chevy Chase. Dopo una serie di provini e di test col resto del cast, non è stato difficile individuare il candidato perfetto per la parte. L’unico che, a detta del cineasta, avrebbe potuto reggere un ruolo così sfaccettato e complesso.

4) Forrest Gump: un omaggio a Fellini

Il cult non si è fatto mancare nulla, neppure l’omaggio al cinema italiano d’autore. La scena in cui, dopo essere ritornato dalla guerra in Vietnam, Forrest incontra per la prima volta Jenny a Washington e i due, per raggiungersi, si ritrovano a fare il bagno nella Lincoln Memorial Reflecting Pool, è un chiaro rimando a La Dolce Vita e al momento in cui Anita Ekberg si immerge nelle acque della Fontana di Trevi.

5) Forrest Gump: il sequel mancato

Dopo lo strabiliante successo della commedia, i produttori decisero di provare a scrivere un sequel. Così, nel 2001, affidarono a Eric Roth il compito di lavorare alla sceneggiatura. Alla fine, però, non se ne fece niente: il progetto perse smalto e Hanks, Zemeckis e Roth rinunciarono all’idea.