F1, Vettel annuncia il ritiro: a fine stagione sarà addio

Sebastian Vettel dice basta. Il quattro volte campione del mondo saluterà la Formula Uno a fine anno. Ad annunciarlo è stato lo stesso ex pilota della Ferrari e attualmente corridore dell’Aston Martin Aramco Cognizant, scuderia per cui gareggia da due stagioni. E così saluterà la massima categoria automobilistica mondiale uno dei protagonisti dell’ultimo decennio. Per annunciare il ritiro ha deciso di sbarcare su Instagram, affidando a vari video le sue dichiarazioni. E subito ha conquistato oltre un milione di follower.

Vettel: «Privilegio lavorare in Formula Uno»

Sebastian Vettel ammette che la scelta non è stata semplice, ma che è giunto il momento di salutare. Non un addio, spiega, ma un momento di riflessione in cui si sente di ringraziare chi lo ha accompagnato durante la sua lunga carriera. «Negli ultimi 15 anni», ha esordito, «ho avuto il privilegio di lavorare con tante persone fantastiche in Formula Uno, troppe per poterle elencare tutte. Negli ultimi due anni sono stato un pilota per il team Aston Martin Aramco Cognizant e, sebbene i nostri risultati non siano stati buoni come sperato, mi sembra chiaro che abbiamo preparato tutto per competere ai livelli più alti negli anni a venire».

L’ex Ferrari: «Più tempo con la famiglia»

Poi Vettel si concentra sulla scelta, difficile da prendere, e soprattutto sul futuro. Cosa lo attende dopo la carriera di pilota? «La decisione di ritirarmi è stata difficile e ci ho pensato a lungo. Alla fine dell’anno mi prenderò del tempo per riflettere su cosa focalizzarmi in futuro. Chiaramente, essendo padre, vorrò trascorrere più tempo con la mia famiglia. Ma oggi non si tratta di dire addio. Voglio piuttosto ringraziare tutti, soprattutto i tifosi, senza il cui appassionato supporto la Formula Uno non potrebbe esistere».

Vettel è il terzo pilota più vincente di sempre

Sebastian Vettel lascerà la Formula Uno dopo una carriera ricca di vittorie, titoli e record. Il suo primo titolo mondiale risale al 2010, quando ha conquistato il campionato iridato con la Red Bull, laureandosi il più giovane pilota a riuscirsi, a 23 anni. Poi altri tre titoli, fino al 2013, sempre con la Red Bull. Con la Ferrari non è riuscito a bissare l’impresa, conquistando 14 dei suoi 53 gp vinti in totale. Poi il passaggio all’Aston Martin, con cui chiuderà la carriera al termine della stagione in corso. Sebastian Vettel porterà con sé anche un altro record: è il terzo pilota più vincente della storia della F1. Le sue 53 vittorie valgono il terzo gradino del podio dietro a Michael Schumacher, secondo a quota 91, e Lewis Hamilton, che ne ha vinti 103.