F1, Gran Premio di Miami: griglia di partenza, orario e dove vedere la gara

Domenica 8 maggio è il giorno del Gran Premio di Miami, come gara del calendario della Formula 1. Le due Ferrari partono in prima fila, con il leader del Mondiale Charles Leclerc in pole position e il compagno di scuderia Carlos Sainz al suo fianco. Le cose da sapere sulla gara in programma in Florida.

F1, Gran Premio di Miami: la griglia di partenza

Pole position per Charles Leclerc, mentre c’è la seconda piazza per l’altro ferrarista Carlos Sainz. In seconda fila le due Red Bull: parte dalla terza posizione il campione in carica Max Verstappen, mentre Sergio Perez ha conquistato il quarto posto nelle qualifiche. Quinta l’Alfa Romeo di Valtteri Bottas, sesta la Mercedes del sette volte campione iridato Lewis Hamilton. Seguono nella griglia di partenza Pierre Gasly (AlphaTauri), Lando Norris (McLaren), Yuki Tsunoda (AlphaTauri) e Lance Stroll (Aston Martin).

F1, Gran Premio di Miami: il circuito

La gara si correrà domenica 8 maggio al Miami International Autodrome, al debutto (così come lo stesso Gran Premio) nel Mondiale di Formula 1: si tratta di un circuito cittadino non permanente, localizzato all’interno dei terreni privati dell’Hard Rock Stadium (“casa” dei Miami Dolphins, franchigia NFL), che non sfrutta strade pubbliche e fa uso di percorsi asfaltati già esistenti di nuova costruzione.

IT’S RACE DAY IN MIAMI! 🌴😎🤙 Bring on our first-ever Grand Prix in the Sunshine State! 🤩 #MiamiGP #F1 pic.twitter.com/xvbdSbswNw — Formula 1 (@F1) May 8, 2022



Il circuito è lungo 5.412 metri ed è caratterizzato da 19 curve: per la Formula 1 è un ritorno in Florida dopo il Gran Premio degli Stati Uniti disputato a Sebring nel 1959, al quale la Ferrari non prese parte. Quella di Miami è la prima di due gare in programma in questa stagione negli Usa: la seconda sarà ad Austin, in Texas, il 23 ottobre. E dalla prossima saranno tre, con l’ingresso nel Mondiale della nuova pista di Las Vegas.

F1, Gran Premio di Miami: orario e dove vedere la gara

Semaforo verde alle 21:30 ora italiana. Il Gran Premio di Miami sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno. Sarà inoltre possibile seguire la gara in differita su TV8 dalle 23.