Formula 1, Brad Pitt in pista con Hamilton per le riprese di un film

Durante il prossimo Gran Premio di Gran Bretagna, precisamente sulla pista del circuito Silverstone, si sfideranno l’attore premio Oscar Brad Pitt e il ben sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Il tutto per completare le riprese di un nuovo film incentrato sulla Formula 1.

Novità in vista al prossimo Gran Premio di Formula Uno in Inghilterra, Lewis Hamilton e Brad Pitt si sfideranno a viso aperto in pista. Stando a quanto riporta il giornale The Sun, in occasione delle riprese di un film sulla Formula Uno, a Brad Pitt sarebbe stato concesso di competere nel primo giro con Lewis Hamilton. Il set verrà montato in pista, per un straordinario evento davvero unico. Stefano Domenicali, CEO di Formula Uno, ha spiegato alcuni particolari riguardo all’evento. Nella fattispecie, Domenicali ha dichiarato che «sarà abbastanza invasivo per quanto concerne la produzione, ma è anche un altro modo per dimostrare che la Formula Uno non si ferma mai».

I dettagli sul film e le parole del pilota britannico campione del mondo

Inoltre sono stati svelati alcuni dettagli sul film, ancora senza un titolo, che vedrà come protagonista Brad Pitt. Il progetto sarà diretto dal regista di Top Gun: Maverick, Joseph Kosinski, e vedrà Lewis Hamilton pienamente coinvolto nel progetto nel ruolo di produttore esecutivo. Il lungometraggio sarà prodotto da Apple: «Ho grandi speranze. So che realizzeremo il miglior film di corse che sia mai esistito, anche dal punto di vista visivo, e lavoreremo per avere la certezza di entrare nel cuore di tutti i fan» ha dichiarato il pilota inglese. Il film di Brad Pitt prodotto da Lewis Hamilton era stato annunciato a fine 2021 ma ora la produzione sembra pronta a portarlo sugli schermi dopo aver terminato tutte le riprese.