Foreign fighter italiano morto in Ucraina: Benjamin Galli aveva 27 anni

Un foreign fighter italiano volontario in Ucraina è morto in seguito alle ferite riportate sul campo. Si tratta di Benjamin Giorgio Galli, ragazzo di 27 anni originario di Varese, che nei mesi scorsi si era arruolato tra le fila di Kiev contro l’esercito russo.

Foreign fighter italiano morto in Ucraina

A dare la notizia è stato suo padre Gabriel, comunicandolo ai ragazzi con cui il figlio praticava soft air («Il vostro compagno è morto da eroe questa settimana») e ricordando che sarà organizzata prossimamente una messa in suo ricordo a Bedero Valcuvia. Il giovane era nato e cresciuto in provincia di Varese, dove tornava periodicamente, ma negli ultimi anni si era trasferito in Olanda con la famiglia. Dopo lo scoppio del conflitto russo-ucraino, si era recato nel territorio invaso passando dalla Polonia e si era unito alla prima Legione Internazionale di difesa dell’Ucraina. Un gesto per cui aveva anche ricevuto il plauso personale del comandante Bogdan Molchanov.

Ancora non è chiaro cosa sia successo esattamente a Benjamin e come sia morto. Si ipotizza un ferimento letale nella zona di Kharkiv, ma si tratta di un’informazione in attesa di conferma ed evinta dai suoi profili social. Dando un’occhiata al suo account Facebook, emerge infatti che il giovane era stato impegnato in quell’area e che si stava spostando verso la capitale. Solo pochi giorni prima della notizia, aveva contattato il padre dicendo che quando sarebbe tornato si sarebbe fatto un anno di vacanze.

I messaggi di cordoglio

Commosso l’addio che, sempre sui social, ha pubblicato un suo commilitone: «Ti voglio bene e sarai sempre nei miei pensieri. Il tuo sorriso sarà la mia grazia, fratello Ben, eroe dell’Ucraina». Pensieri commossi anche dall’Italia, con due utenti che hanno scritto rispettivamente «Condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari» e «Onore, il tuo sacrificio non sarà vano».