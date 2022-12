Ford Bronco, il fuoristrada americano arriva per la prima volta in Italia

La Ford Bronco arriva in Italia e nel resto d’Europa. Infatti, Ford aveva messo in commercio questo modello solo per il mercato americano negli ultimi 57 anni di storia del modello, ma ora ha cambiato idea. Il mercato europeo non avrà a disposizione solo jeep e Land Rover, ma anche Ford.

Ford Bronco, la novità in Italia

Ci sono alcune differenze, però, tra il modello americano e quello che arriverà in Europa (e di conseguenza anche in Italia). Le auto che arriveranno qui saranno esclusivamente a benzina (anche se con due motori di tipo diverso) e con 5 porte. Il prezzo dovrebbe essere in linea con il mercato, intorno ai 60 mila euro. Solo le concessionarie che si riferiscono al marchio potranno metterlo a disposizione per i primi tempi.

Tetto e porte si potranno rimuovere e avrà una serie di accessori. In più, si potrà collegare allo smartphone e all’iPhone impostando al momento dell’acquisto quale sistema operativo si vuole scegliere per l’auto.

La presentazione ufficiale

La presentazione ufficiale indica nella primavera del 2023 il momento in cui gli appassionati potranno trovare il nuovo modello in Europa. In Italia, il brand ha come concorrenti la Jeep Wrangler e la Land Rover Defender. In ogni caso, si tratta di auto di una certa stazza che si usano nelle zone più impervie, dove magari cade la neve sulla strada e si ha bisogno di una stabilità maggiore.

Le jeep e i modelli di questo tipo di solito si muovono agevolmente anche sui sentieri di montagna o i valichi più difficili. La guida fuoristrada dovrebbe essere semplificata dall’installazione delle telecamere a 360 gradi nella nuova Ford. In ogni caso, la Bronco è molto utilizzata negli Stati Uniti: si dovrà vedere come reagirà il mercato che per la prima volta vede questi modelli.