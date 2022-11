Sequestro Force Blue, per Briatore niente risarcimento di 12 milioni

«L’Italia è un Paese che odia chi ha successo. Perché è un Paese in mano alla politica, di cui la magistratura è parte, e la politica ci vuole tutti uguali, possibilmente col reddito di cittadinanza o al massimo un impiego statale, zitti e muti mentre loro, i politici fanno di tutto». Così Flavio Briatore commenta il mancato risarcimento per il sequestro del Force Blue. Cosa è successo?

Force Blue, per il sequestro nessun risarcimento per Briatore

Parliamo del 78esimo yacht più grande del mondo, il Force Blue. Si tratta di una struttura di 63 metri, tre piani e 200 mila euro di valore. Nel 2010, la Guardia di Finanza sequestra la nave, che in quel momento si trovava nel porto di La Spezia. In quel momento, sulla nave c’erano Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco. Briatore aveva chiesto un risarcimento per il sequestro, indicando in 12 milioni di euro la cifra giusta. La magistratura ha sentenziato che «il fatto non costituisce reato». Di conseguenza, anche se apparentemente non sarebbe servito sequestrare lo yacht, non si può chiedere il risarcimento.

In teoria, ora il mezzo andrebbe restituito a Briatore, ma c’è un ma. Infatti, lo yacht è stato venduto all’asta per 7,5 milioni di euro nel 2021. A comprarlo sarebbe stato l’ex proprietario della Formula 1 Bernie Ecclestone. L’Avvocatura di Stato potrebbe ancora impugnare la sentenza.

La richiesta di risarcimento

L’ipotesi della Finanza è che, per cercare di pagare meno tasse, Briatore avrebbe finto un’attività di charter sul Force Blue. Per gli inquirenti, Briatore lo avrebbe scelto per affittarlo ad altri clienti. Quindi, la formula sarebbe stata più simile a un albergo che non a un servizio di charter.

Briatore dovrà accontentarsi per ora di un risarcimento da 7,5 milioni di euro. «Prendo il ristoro, cioè mi danno i 7,5 milioni della vendita. Ma i 15 milioni di differenza col valore reale del Force Blue sono persi per sempre» conclude.