Forbes incorona Rihanna: è la più giovane miliardaria degli Usa

Secondo la classifica con i dati annuali pubblicata da Forbes e dedicata alla self-made women, le donne che hanno creato la propria strada da sole, Rihanna è la più giovane miliardaria degli Usa. La popstar a 34 anni è anche l’unica under 40 presente tra le billionaires d’America. In una graduatoria fatta di imprenditrici, Ceo e donne del cinema e dello spettacolo, a trionfare è lei. Nella classifica generale tutta al femminile, Rihanna si piazza al 21esimo posto, con Diane Hendricks a restare la donna più ricca d’America. Ciò che colpisce, però, è che il patrimonio della cantante, immenso, è stato costruito non solo con la musica. Pesa molto, infatti, il successo della sua linea di cosmetici.

Rihanna e l’impatto di Fenty Beauty

E così la cantante si laurea come più giovane miliardaria d’America. A 34 anni il suo patrimonio stimato è di 1,4 miliardi di dollari, unica sotto i 40 anni ad aver sfondato il tetto del miliardo. Secondo Forbes, però, il successo di Rihanna è da addebitare non alla sua musica ma alla linea di cosmetici. Si chiama Fenty Beauty e in poco tempo è diventata una vera miniera d’oro per la popstar originaria delle Barbados. E che il suo patrimonio non dipenda strettamente dai suoi brani lo evidenzia anche il fatto che Rihanna non pubblica un album da sei anni. La giovane donne si è dedicata soprattutto alla sua attività imprenditoriale, con enorme successo. A Fenty Beauty ha affiancato Fenty Skin, linea per la cura della pelle, e Savage x Fenty, aprendosi al mercato della lingerie innovativa e facendo concorrenza a colossi come Victoria’s Secret.

Lontane Taylor Swift e Beyoncé

Parlando di musica, invece, si nota già dalla classifica generale il divario con le altre colleghe. Due delle popstar più apprezzate degli ultimi anni e decenni, Taylor Swift e Beyoncé, si piazzano infatti rispettivamente al 48esimo e al 61esimo posto. Un’altra testimonianza di come sia l’aspetto imprenditoriale, soprattutto, ad aver ampliato la forbice con le altre cantanti.