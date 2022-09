Forbes, Elon Musk primo tra i paperoni USA: Zuckerberg fuori dalla top 10

Elon Musk secondo Forbes è il numero uno tra gli uomini più ricchi degli Stati Uniti d’America. L’imprenditore e proprietario di Tesla ha un patrimonio pari a 251 miliardi di euro ed è stato l’unico “paperone” della top ten ad avere un incremento di fatturato tra il 2021 e il 2022.

Il patrimonio di Musk e la classifica dei più ricchi in USA secondo Forbes

Elon Musk ha un patrimonio di circa 251 miliardi di dollari, il più grande in USA che è incrementato nell’ultimo periodo grazie all’aumento in borsa di 60 miliardi da parte di Tesla. Musk con questi risultati diventa l’uomo più ricco degli Stati Uniti d’America, superando il rivale e collega Jeff Bezos. L’imprenditore e padre di Amazon ha perso terreno in questa speciale classifica anche perché negli scorsi mesi ha donato circa 400 milioni di dollari ad alcune organizzazioni no-profit.

Al terzo posto invece si piazza quello che per molti anni è stato l’uomo più ricco al mondo, vale a dire Bill Gates che ha visto scendere il suo patrimonio da 134 miliardi di dollari a 106 miliardi di dollari. Al quarto posto invece c’è il fondatore di Oracle Larry Ellison che ha un patrimonio di circa 101 miliardi di dollari, seguito al quinto posto dal «re degli investitori» Warren Buffett che ha un patrimonio di 96 miliardi di dollari. Buffett secondo Forbes, è anche il miliardario più anziano presente in classifica con i suoi 92 anni.

Fuori dalla top ten il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg

Secondo Forbes, tra i dieci uomini più ricchi degli Stati Uniti non rientra il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg. È la prima volta dal 2015 che l’imprenditore non entra nella top ten dei “paperoni” degli USA. Zuckerberg è all’undicesimo posto della classifica stilata da Forbes e ha visto il suo patrimonio scendere di molto nel 2021, perdendo circa 76,8 miliardi di dollari, a causa del crollo delle azioni di Meta.