Forbes, la classifica dei più ricchi del mondo: in vetta Arnault e Bettencourt

Puntuale come un orologio svizzero, arriva la classifica dei cittadini più ricchi del mondo stilata da Forbes per il 2023. Il podio maschile e femminile spettano rispettivamente a due francesi: Bernard Arnault, amministratore delegato del leader mondiale del lusso Lvmh, proprietario di marchi come Louis Vuitton, Christian Dior e Tiffany, Arnault, e Francoise Bettencourt Meyers, erede di L’Oreal.

Classifica dei più ricchi del mondo secondo Forbes

La posizione finanziaria di Arnault non era una novità considerato che, nel 2022, si era posizionato terzo nella classifica annuale in cui avevano avuto la meglio Elon Musk, proprietario di Tesla, Twitter e SpaceX, e, naturalmente, Jeff Bezos, fondatore di Amazon. Arnault ha poi staccato gli avversari di portafoglio, ora secondo e terzo, grazie alla crescita del suo patrimonio, pari ora a 211 miliardi di dollari statunitensi. Come si legge su Forbes France: «Per la prima volta nella storia della classifica, un uomo e una donna francesi sono in vetta ai rispettivi elenchi. Una doppia performance che testimonia il vigore dell’economia francese nonostante le diverse crisi che il nostro Paese attraversa, direttamente o indirettamente».

Quando al patrimonio di Elon Musk, medaglia d’argento, nell’ultimo anno è sceso a 180 miliardi di dollari a seguito della vendita di 23 mld di azioni di Tesla per ottenere liquidità sufficiente all’acquisto di Twitter. Jeff Bezos, invece, possiede circa 114 miliardi di dollari. Rispetto allo scorso anno la sua ricchezza è calata di 57 miliardi, complice soprattutto un calo del 38 per cento delle azioni del gigante dell’e-commerce. Rimangono appena fuori dal podio Larry Ellison, cofondatore della multinazionale statunitense Oracle (107 miliardi di dollari) e la leggenda degli investimenti Warren Buffet (106 miliardi), rispettivamente quarto e quinto.

Seguono Bill Gates, sesto con un patrimonio di 104 miliardi (fonte di ricchezza: Microsoft), Michael Bloomberg con 94,5 miliardi, Carlos Slim Helu e famiglia con 93 miliardi e Mukesh Ambani con 83,4 miliardi. Chiude la top ten Steve Ballmer con 80,7 miliardi.