Food blogger chiede pranzo gratis per 7, lo chef stellato risponde: «Pagherete come tutti»

Il fenomeno dei food blogger non piace proprio a tutti. E così a Roma succede che uno chef stellato, Daniele Usai, si scontra con una influencer per una recensione e per una richiesta che non è proprio piaciuta al patron dei ristoranti Il Tino e Quarantunododici, entrambi a Fiumicino. La storia, riprese da Repubblica, parte dal profilo Facebook di Usai, che ha pubblicato lo scambio di email avvenuto con la donna. La richiesta sarebbe stata per una collaborazione classica in quest’ambito. Da una parte, lei avrebbe scritto la recensione del ristorante. In cambio, però, il ristoratore avrebbe dovuto ospitare gratuitamente l’intero gruppo di blogger, composto da 5 o 7 persone. Usai non ha avuto dubbi: «Pagherete il conto».

La richiesta della blogger: «Ospitalità in cambio di promozione»

Usai oscura i dati sensibili ma pubblica la mail della donna. Lei si presenta come «blogger professionista» e come fondatrice «dell’unica community al femminile in Italia per blogger di viaggio». Nella mail si legge: «Con un gruppo composto da 5-7 blogger, numero preciso da confermare, faremo una visita guidata al sito archeologico di Ostia Antica e al museo delle Navi romane di Fiumicino. Vi scrivo per proporvi una collaborazione venerdì 10 febbraio, visto che siete in zona. In cambio della vostra ospitalità offriamo promozione attraverso i profili social delle singole partecipanti e della community, oltre a citarvi tra le attività del tour sul magazine e sui nostri blog, da cui i prossimi turisti a Ostia prenderanno spunto per i loro itinerari».

La risposta: «Pagherete come tutti»

Risponde lo stesso chef stellato. Usai non le manda a dire e con fermezza replica: «Se vorrete venire presso uno dei nostri ristoranti ne saremo lieti. Ma sia chiaro che pagherete il conto come tutti i nostri ospiti. Questo vi consentirà anche di essere libere quando racconterete sui vostri canali l’esperienza fatta da noi. Si chiama onestà intellettuale senza conflitti d’interessi». Una motivazione legittima. Poi un ultimo «ps»: «Ho visto la vostra pagina Instagram e avete la metà dei followers che ho io sulla mia pagina privata». I suoi follower sono oltre 17mila.