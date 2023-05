Foo Fighters, scelto il nuovo batterista: arriva Josh Freese

Oltre un anno dopo la morte di Taylor Hawkins, i Foo Fighters hanno un nuovo batterista. Si tratta di Josh Freese, uno dei più talentuosi al mondo e già assieme a band del calibro di Guns’N’Roses, Offspring e Nine Inch Nails. Ad annunciarlo sono stati proprio Dave Grohl e compagni durante una diretta online negli Usa tramite uno sketch comico che ha visto la presenza di tanti drummer della scena rock. Al momento, il gruppo non ha precisato se la presenza di Freese si soffermerà soltanto sul tour in partenza oppure se sarà un membro fisso anche per eventuali nuove pubblicazioni in studio.

Lo sketch comico con cui i Foo Fighters hanno annunciato il nuovo batterista

L’annuncio ufficiale è arrivato su Veeps, piattaforma streaming americana dove diversi cantanti suonano dal vivo per i fan. Il live Preparing Music for Concerts si è aperto con i musicisti intenti a provare alcuni brani da portare in tour nel loro studio californiano 606. Ad un certo punto, strumenti alla mano, hanno sentito bussare alla porta, dove si è presentato Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers. È lui il nuovo batterista che si esibirà con Dave Grohl & Co.? No, perché a quanto pare aveva solo bisogno di far spostare un’auto che gli intralciava il passaggio. A questo punto, è entrato in scena Tommy Lee dei Mötley Crue, che però ha solo vestito i panni di un rider per i food delivery. Il terzo a presentarsi sull’uscio dello studio è stato infine Danny Carey dei Tool, giunto per mostrare agli amici i suoi bellissimi cani.

A questo punto, la telecamera si è voltata sulla batteria per inquadrare proprio Josh Freese, seduto di fronte a piatti e tamburi dall’inizio. «Ragazzi, possiamo suonare qualche pezzo?», ha poi chiesto a Grohl & company, prima di segnare il tempo per una versione inedita di All My Life. Classe 1972, nato ad Orlando in Florida, Freese è uno dei maggiori talenti della scena contemporanea e ha affiancato grandi star della musica. All’attivo vanta oltre 2 mila registrazioni, tra cui anche alcune con artisti italiani. Ha inciso infatti Chocabeck con Zucchero e Noi con Eros Ramazzotti.

Dave Grohl e compagni saranno in Europa il 2 e il 4 giugno

La band, con l’aggiunta di Freese, è attesa in studio il prossimo 2 giugno con l’album di inediti But Here We Are, per cui ha presentato anche in anteprima il singolo Nothing At All. I Foo Fighters suoneranno dal vivo, in una data già sold out, il 24 maggio a Gilford, nel New Hampshire e sbarcheranno in Europa per due date in Germania. Il 2 giugno saranno infatti al Rock Am Ring del Nurburgring, uno dei principali festival estivi al mondo interamente dedicati alla musica rock. Il 4 giugno invece suoneranno al Rock Im Park di Norimberga.