Fondo promozione della lettura: cos’è e come fare domanda entro il 2 maggio

È stato pubblicato il decreto attuativo con le modalità con le quali i cittadini potranno presentare le istanze per l’accesso al Fondo promozione lettura 2023. Si tratta di una misura che fa capo al ministero della Cultura già attiva negli scorsi anni. L’obiettivo dichiarato di questo incentivo è quello di potenziare il funzionamento dei sistemi bibliotecari e delle biblioteche scolastiche in Italia. A sostegno di tale missione è stato istituito un apposito fondo, il Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario, che vanta una dotazione annuale – confermata anche nel 2023 – di 1 milione di euro dal 2018.

Fondo promozione della lettura: come fare domanda

Le domande per accedere al fondo promozione della lettura potranno essere presentate, solo in formato digitale, esclusivamente nel periodo compreso tra le ore 12:00 del 31 marzo 2023 e le ore 12:00 del 2 maggio 2023. Per fare la domanda è necessario accedere al sito web della Direzione generale biblioteche e diritto d’autore tramite il link accessibile dalla sezione “Contributi” dello stesso sito. Ai richiedenti viene chiesto di registrarsi al portale fornendo i propri dati, di compilare la domanda e firmarla digitalmente e, infine, di inviarla. Si sottolinea che ogni anno andrà ripetuta tale operazione, il che vuol dire che anche chi ha già usufruito in passato della misura dovrà comunque nuovamente registrarsi al portale.

Fondo promozione della lettura: a chi spetta

Così come stabilito dalle linee guida del ministero della Cultura, a poter beneficiare delle risorse del Fondo promozione della lettura sono:

i sistemi bibliotecari già formalmente costituiti e operanti sul territorio di riferimento al momento della presentazione della domanda;

le biblioteche scolastiche delle scuole dell'infanzia e degli istituti di istruzione primaria, secondaria e superiore e paritaria senza fini di lucro.

Sono invece escluse le biblioteche degli atenei universitari o degli istituti ad essi equiparati.