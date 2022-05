Fondo perduto per il commercio al dettaglio 2022: chi ne ha diritto?

Si è aperta il 3 maggio la finestra per fare domanda per accedere ai sostegni a fondo perduto previsti per il commercio al dettaglio. Il “Fondo per il rilancio delle attività economiche” finanzia la manovra con circa 200 milioni di euro. I possessori delle attività ammesse potranno trasmettere la richiesta entro le ore 12 del 24 maggio, secondo le modalità indicate dal Ministero dello Sviluppo economico. La direzione generale incentivi ha anche diffuso un decreto in cui chiarisce le modalità di invio delle domande e di concessione delle agevolazioni. Ecco tutte le informazioni utili.

Fondo perduto per il commercio al dettaglio: a chi è rivolto?

Questi i 15 Codici Ateco che identificano i settori ammessi: 47.19, 47.30, 47.43. Come anche tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99. Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate esclusivamente tramite la procedura informatica. Per accedere alla procedura informatica occorre identificarsi e autenticarsi tramite la Carta nazionale dei servizi.

I requisiti

Possono accedere al contributo le imprese che svolgono in via prevalente un’attività di commercio al dettaglio che presentano un ammontare di ricavi, riferito al 2019, non superiore a 2 milioni di euro e che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

Come determinare l’ammontare medio mensile dei ricavi

Per determinare l’ammontare medio mensile dei ricavi occorre dividere l’importo complessivo dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 per il numero dei mesi in cui la partita Iva è stata attiva per il medesimo periodo.

Pertanto, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, nel caso di partita Iva attivata anteriormente al 2019, il richiedente dividerà l’importo complessivo dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta 2019 per 12 mesi.

Nel caso, invece, di partita Iva attivata, ad esempio, il 1° aprile 2019, il richiedente dividerà l’importo complessivo dei ricavi realizzati a partire dal mese di aprile per 9 mesi. L’agevolazione è riconosciuta sotto forma di contributo a fondo perduto, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate.