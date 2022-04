Il 21 aprile del 753 a.C. fu fondata Roma

Il 21 aprile del 753 a.C si celebra il Natale di Roma. Secondo la leggenda, fu in quel giorno che Romolo, poi diventato primo re, tracciò con l’aratro i confini della città. Una collocazione temporale riportata negli scritti del letterato latino Marco Terenzio Varrone e dello storico Tito Livio, che anche per gli studiosi moderni potrebbe essere effettivamente più o meno corretta. Meno credibile è invece la leggenda di Romolo e Remo, i cui tratti appaiono decisamente eccessivi per poter corrispondere al vero. Nell’Eneide virgiliano si racconta come Enea fuggito da Troia al termine della guerra intraprese un viaggio attraverso il Mediterraneo al fine di esaudire il volere di Giove e fondare una nuova città. Venne eretta così Lavinium, mentre il figlio Ascanio nella zona dei colli Albani verso la metà del XII a.C, edificò Alba Longa.

Fondazione di Roma, la contesa tra Numitore e Amulio per il trono di Alba Longa

Passò tempo e Numitore, legittimo erede al trono della città, venne spodestato dal fratello minore Amulio. Per completare il suo disegno, quest’ultimo costrinse la figlia di Numitore, Rea Silvia, a diventare sacerdotessa di Vesta, in modo da mantenere la castità. Il programma fu scombinato da Marte che, trasformatosi in un giovane guerriero, si unì a lei. Vennero così alla luce due gemelli, Romolo e Remo. Scoperto l’accaduto, Amulio fece imprigionare la donna e diede ordine di uccidere i bambini. Il servo incaricato della missione, tuttavia, non ebbe il coraggio di ammazzarli e abbandonò i pargoli sulla riva del Tevere. A trovarli ed allattarli, secondo il mito, fu una lupa, finché a prendersi cura dei piccoli non arrivarono il pastore Faustolo e la moglie Acca Larenzia. Quando divennero adulti, e a conoscenza della storia, decisero di uccidere Amulio e riconsegnare il trono a Numitore.

La disputa sul volo degli uccelli, così Romolo diventa il primo re di Roma

Il nonno per sdebitarsi con i nipoti consegnò le terre su cui Romolo e Remo avrebbero potuto fondare un eventuale regno. Si trattava del Septimonium, un luogo circondato da sette colli: Quirinale, Viminale, Esquilino, Aventino, Celio, Campidoglio e Palatino. Remonia sarebbe sorta sull’Aventino, Roma sul Palatino. Ma per prima cosa bisognava scegliere a chi dei due spettasse l’onere di governare. La contesa si svolse tra il 20 e il 21 aprile 753 aC. I gemelli, non potendo contare sulla regola del primogenito, stabilirono che avrebbero assegnato il trono attraverso l’interpretazione del volo degli uccelli. Remo li vide per primo, ma ne contò solo sei. La metà di quelli individuati da Romolo. Divisi sul dare maggior peso al numero o al momento dell’avvistamento, i due finirono per litigare, Remo morì e Romolo divenne primo re di Roma, dando così origine a quello che sarebbe diventato un grande impero. Tag43 vi augura il buongiorno con Gigi Proietti nei panni del sovrano Tarquinio il superbo, protagonista dello spettacolo I sette re di Roma.