Con Draghi la Fondazione Corriere sfida competitor e salotti milanesi

Mario Draghi torna a Milano. Non per un appuntamento ufficiale, né tantomeno accademico. Nessun convegno in Bocconi, ateneo guidato fino a poche settimane fa dal “rivale” Mario Monti. I due però si incontreranno verosimilmente il 21 febbraio a un evento organizzato dalla Fondazione Corriere della Sera di cui il senatore a vita ed ex premier è consigliere.

Draghi alla presentazione del libro di Giannelli

Il pretesto è la presentazione del libro Un’Italia da vignetta di Emilio Giannelli, storico vignettista del quotidiano di via Solferino, con Paolo Conti, firma culturale del Corriere. E, raccontano i ben informati, potrebbe essere l’occasione per un chiarimento tra Draghi e Monti. Tra i due, infatti, per usare un eufemismo, i rapporti pare non siano mai stati eccellenti. Gran cerimoniere della serata sarà Ferruccio De Bortoli, neo-presidente della Fondazione Corriere, voluto da Urbano Cairo per segnalare ruolo e continuità di chi ha a lungo militato in vai Solferino per ben due volte direttore del quotidiano, oltre al direttore Luciano Fontana, che della Fondazione è vicepresidente. Se l’occasione è informale, la partecipazione dell’ex premier è di tutt’altro peso. La Fondazione Corriere con la carta Draghi cerca infatti di recuperare terreno nel panorama politico-culturale milanese.

Così il Corriere sfida il Gruppo 24 Ore sulla cultura

Di fronte alla sfida culturale lanciata dal Gruppo 24 Ore e alle prospettive di inserimento nel panorama milanese del gruppo Angelucci, la Fondazione Corriere aveva bisogno di un testimonial d’eccezione. Anche, se non soprattutto, per rimediare agli eccessivi, per alcuni osservatori, ammiccamenti del Corsera a Pierfrancesco Majorino. Arrivando a ospitare sulle colonne del quotidiano un personale quanto inusuale endorsement di Giuseppe Guzzetti per il candidato Pd e M5s sconfitto poi da Attilio Fontana. La presenza di Draghi, dunque, per la Fondazione è una dimostrazione di forza.

L’asse De Bortoli-Draghi

Non a caso la serata, inizialmente prevista per il 19 dicembre e poi rimandata, cade poco dopo l’insediamento di De Bortoli. L’arrivo ai vertici della Fondazione di uno storico ex e bis direttore mira tra l’altro a rafforzare lo stretto rapporto di contiguità con il giornale. Con queste premesse offrire la platea a Draghi significa mandare un messaggio sia ai rivali editoriali, sia ai salotti milanesi. Dopo aver “snobbato” Confindustria, Il Sole e la Bocconi, dove da premier si è recato solo lo scorso maggio per ricordare Alberto Alesina, Draghi ha scelto per il suo ‘ritorno’ milanese proprio la Fondazione.

Il rinnovato atlantismo del Corriere

Non solo. A circa un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina e appena dopo l’iniziativa di Corriere e Ispi con ospite il presidente del Nato Defence College, l’ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo, la visita di Draghi è importante anche per il posizionamento internazionale del gruppo editoriale, sempre più attento a parlare al mondo americano con cui anche Cairo è venuto a patti dopo la fine della vicenda Blackstone. Lo stesso mondo al quale guarda la premier Giorgia Meloni.