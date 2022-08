Folle Assalto a Capitol Hill, uomo lancia auto in fiamme e spara all’impazzata

Un folle assalto a Capitol Hill è accaduto oggi alle 4 del mattino di Washington, circa le ore 10 italiane. Un uomo si è schiantato contro la barricata del Campidoglio con un’auto prima di togliersi la vita. Ecco quali sono i dettagli della vicenda.

Il folle assalto a Capitol Hill: cosa è successo

Alle ore 4 del mattino a Washington, un uomo si è schiantato in auto contro la barricata di Capitol Hill. Dopo lo schianto, l’auto ha preso fuoco e l’uomo è uscito dal veicolo. A quel punto, ha preso l’arma che aveva con sé e ha deciso di sparare all’impazzata in aria prima di suicidarsi. La polizia è accorsa sul posto ma tutto era già concluso e non ha potuto fare altro che confermare il folle assalto.

Inoltre, non sembra che la polizia sia intervenuta in uno scontro a fuoco, perché l’uomo ha rivolto l’arma contro sé stesso appena le autorità sono arrivate sul luogo. Nessun altro è stato ferito da questo gesto caotico.

Le ragioni dietro l’assalto

La polizia sta cercando di scoprire le ragioni dell’aggressore che lo hanno spinto in questo folle assalto a Capitol Hill. In un comunicato ufficiale, le autorità statunitensi hanno dichiarato: «In questo momento, non sembra che l’uomo avesse intenzione di colpire qualche membro del Congresso, che è chiuso per la pausa estiva e non sembra che i nostri agenti abbiano sparato con le loro armi. I nostri investigatori stanno esaminando il passato dell’uomo». Nel frattempo, i media americani stanno acclamando sui social le forze di polizia, costrette agli straordinari a causa delle tensioni dell’ultimo periodo.

Non è la prima volta che un evento del genere accade a Capitol Hill. Infatti, ad aprile 2021 un aggressore si era schiantato contro il cancello del Campidoglio ed era addirittura riuscito ad accoltellare due poliziotti, uccidendone uno prima di venire abbattuto dalla polizia.